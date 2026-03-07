Nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1 tornano i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Secondo quanto si apprende dagli spoiler Rosa si accorge del feeling che c'è tra Marcello e Valeria. Marina invece in modo del tutto involontario rivela a Greta Marchesi che durante il set allestito al magazzino, Matteo si trovava a Londra; così comprende che è stato lui ad indagare sulla sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni

In realtà quest'ultima si trova in difficoltà perché nonostante la sua linea di lingerie sia molto pregiata nelle vendite non riesce a fatturare come vorrebbe. Grazie all'aiuto di Marcello che procura un incontro tra Valeria ed un ex socio, la nuova socia del magazzino firma per un'importante commessa.

In modo involontario Greta viene a sapere da Marina che quando c'era il set al magazzino, Matteo si trovava a Londra. Di conseguenza i fratelli Marchesi cercano di screditare Matteo agli occhi di Odile così Ettore la mette al corrente che Umberto Guarnieri l'ha mandato a raccogliere informazioni sul loro passato. Vedendo il momento di crisi tra Irene e Cesare, Johnny vorrebbe dichiarare i suoi sentimenti alla Venere.

Quest'ultima però è intenzionata a perdonare il suo fidanzato, anche se vorrebbe che prendesse le distanze da Rebecca. In Caffetteria Mimmo si ricrede su Ivana Fabbri, mentre il sindaco di Milano vorrebbe premiare Enrico e Umberto per aver indagato sul campetto contaminato ma durante la cerimonia il Commendatore riceve una telefonata che lo sconvolge.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, gli appassionati della tv soap Il Paradiso delle Signore hanno espresso un loro commento sui nuovi episodi.

Un utente ha criticato Rosa: "Certo ora che lo vede vicino ad un'altra donna si ingelosisce. Quando Marcello era innamorato perso, però lei neanche lo guardava ma anzi lo trattava sempre male". Un altro utente ha criticato i fratelli Marchesi: "Assurda la voglia che hanno di vendetta". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Ma Odile quando apre gli occhi su Ettore?". "Rebecca deve smetterla di mettersi sempre in mezzo tra Cesare e Irene", ha invece concluso un fan.