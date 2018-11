A circa due settimane dalle prime indiscrezioni riguardanti una storia d'amore in corso tra Giulia De Lellis e Irama, vincitore della scorsa edizione di "Amici", la influencer romana ha deciso di pubblicare per la prima volta sui social una foto che la ritrae fra le braccia del cantante.

L'esperta di tendenze, dunque, sembra aver ritrovato quel sorriso solare che aveva perduto dopo la fine della relazione con il Dj veronese Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Qualche giorno fa, Irama aveva già postato una dolce dedica, senza indicare però il nome della destinataria, anche se in molti avevano sospettato che potesse trattarsi proprio di Giulia.

I due, infatti, erano già stati pizzicati dal settimanale "Chi" [VIDEO] mentre si baciavano.

Tornando alla fotografia pubblicata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip, c'è da sottolineare che non si vede il volto dell'uomo con cui è abbracciata, ma è piuttosto agevole capire che si tratta di Irama dai tatuaggi sulle braccia del giovane che raffigurano dei serpenti, tratto distintivo del cantante. Inoltre, nella sua "Storia" condivisa su Instagram, Giulia De Lellis ha aggiunto una curiosa e quantomai enigmatica dedica, "Prohibere tempus". Diversi follower hanno tradotto in maniera errata la locuzione latina, parlando di un misterioso "tempo proibito" al quale la ragazza avrebbe fatto riferimento.

In realtà, la traduzione letterale dal latino all'italiano è "Fermare il tempo", che probabilmente farebbe intendere il desiderio della coppia di dedicarsi qualche giorno in più da trascorrere insieme, lasciando per un attimo da parte i rispettivi impegni professionali.

Giulia torna a sorridere dopo la fine della storia con Andrea Damante

Fino a qualche tempo fa, sembrava che la dolce Giulia De Lellis non riuscisse a trovare l'amore dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante. I due ex sarebbero rimasti in buoni rapporti, anche se l'influencer romana in più di un'occasione ha manifestato sui social la sua amarezza per la fine di una storia d'amore così intensa come quella vissuta accanto all'ex tronista. Ricordiamo, infatti, che entrambi hanno condiviso gran parte dei loro momenti di felicità sul web - viaggi in tutto il mondo compresi - attirando spesso su di sé le critiche degli internauti.

Adesso, naturalmente, archiviata la love story con Damante, i follower dell'ex gieffina sperano che possa cominciare a condividere sul profilo Instagram le sue giornate vissute accanto ad Irama. Non è da escludere, però, che in questa fase l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne voglia procedere con cautela, ancora scottata dalla rottura con Andrea, riducendo quindi immagini e video da postare sui social network.

Intanto, sulla coppia formata da Giulia De Lellis e Irama sono già piovute le prime critiche [VIDEO], con una parte del pubblico che pensa possa trattarsi di una trovata pubblicitaria utile soprattutto al cantante, che proprio in queste settimane ha lanciato il suo nuovo album, "Giovani". Allo stesso tempo, però, sono anche numerosi coloro i quali credono nella veridicità di questo amore.