Roma - Virtus Entella è l'ultimo incontro del tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019. La partita si giocherà stasera allo Stadio Olimpico di Roma e potrà essere seguita sia in tv, su Rai 2, sia in streaming online, sull'app e sul sito Raiplay. Negli incontri giocati sabato e domenica hanno già guadagnato il pass per i quarti di finale Lazio, Milan, Juventus, Fiorentina, Inter e Napoli, mentre oggi pomeriggio un'altra qualificata uscirà dal confronto tra Cagliari e Atalanta (diretta tv su Raidue a partire dalle 17:20).

Coppa Italia: Roma - Entella in diretta tv su Rai 2

La Virtus Entella, più semplicemente conosciuta come Entella, stasera sfiderà la Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La squadra calcistica della città di Chiavari, in Liguria, milita nel Campionato di Serie C e staserà potrà vivere suggestioni da Serie A [VIDEO] calcando il manto erboso dello Stadio Olimpico, in una gara dentro o fuori. Tra l'altro, in questo turno di Coppa Italia un'altra formazione di Serie C ha incontrato l'altra squadra capitolina: si tratta del Novara che sabato pomeriggio è uscito sconfitto per 4 a 1 dal match giocato contro la Lazio, nel medesimo palcoscenico sportivo.

Per la compagine ligure l'incontro di stasera pare oggettivamente proibitivo, data la disparità di valori in campo, ma naturalmente l'ultima parola potrà dirla soltanto il campo. Per chi vorrà seguire il match da casa l'incontro tra Roma e Virtus Entella sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 e in streaming online da Raiplay.

Le probabili formazioni

La Roma di Eusebio Di Francesco stasera fa il suo esordio negli ottavi di finale di Coppa Italia [VIDEO]. La Virtus Entella, invece, arriva a questa partita dopo aver eliminato il Siena, la Salernitana e il Genoa ai calci di rigore.

Stando alle ultime indiscrezioni il team capitolino dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. La formazione dovrebbe prevedere Olsen tra i pali, linea difensiva da destra a sinistra con Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov, asse mediano composto da Cristante e Pellegrini e il trio Under, Pastore e Kluivert a supporto di Schick.

La squadra di Boscaglia, invece, potrebbe scendere all'Olimpico con un 4-3-1-2. Un probabile assetto in campo per stasera prevede Paroni tra i pali, Belli, Baroni, Pellizzer e Crialese a contenere gli assalti degli attaccanti romanisti, Eramo, Nizzetto e Paolucci a fare filtro e a cucire in mezzo a campo e Adorjan a supporto di Caturano e Mota Carvalho.