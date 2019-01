Annuncio

Sembra sia giunto il tempo delle confessioni [VIDEO] per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, infatti, negli ultimi giorni si è lasciato andare a diverse interviste nelle quali ha rivelato particolari inaspettati in merito alla sua vita privata. Nel corso di un'intervista rilasciata al "Corriere della sera", Corona ha fatto una confessione inaspettata: "Sono completamente rifatto, anche se non si vede".

Corona è completamente rifatto: lo svela al Corriere della sera

La figura di Fabrizio Corona è tra le più controverse del mondo dello spettacolo.

Ormai, è quasi un anno che è uscito dal carcere ed ha ripreso in mano la sua vita e di scoop sul suo conto se ne sono sentiti moltissimi. Quello dell'ultima ora riguarda il suo aspetto fisico.

Già nel corso dell'intervista a Verissimo, di sabato 19 gennaio, Fabrizio aveva rivelato di essersi sottoposto a dei trattamenti estetici quando era in carcere. Successivamente, però, ha aggiunto dei dettagli inaspettati. Nel corso di un'intervista con il "Corriere della sera", Corona ha svelato di essere completamente rifatto, anche se non sembra.

La sua immagine è la sua ossessione, ma è anche la fonte principale del suo lavoro. Con l'aspetto fisico Corona ci guadagna, pertanto, è fondamentale che risulti sempre impeccabile. Lui stesso ha confessato di essere completamente rifatto dalla testa ai piedi. Ormai, ha un chirurgo di fiducia dal quale si reca ogni tre mesi circa, per sottoporsi a dei controlli, per verificare che tutto sia a posto, e per fare delle iniezioni, tra filler e botox.

Dopotutto, che sia rifatto si era capito anche a Verissimo quando, nel corso dell'intervista, ha perso un dente in diretta. [VIDEO]Mentre parlava della sua vita privata, infatti, l'ospite si è chinato a terra per raccogliere qualcosa. La conduttrice gli ha chiesto di cosa si trattasse e lui ha risposto che fosse un dente. Al suo rientro in studio, infatti, ha svelato di avere i denti finti, di averli completamente rifatti.

Corona parla di Belen Rodriguez: adesso non sarebbe pronto

Corona, inoltre, ha speso qualche parola anche in merito a Belen Rodriguez. Dalla precedente intervista con la Toffanin, infatti, era emerso che fosse ancora innamorato della showgirl.

Ai microfoni del "Corriere della sera", allora, ha commentato la vicenda. Ha detto di nutrire sensazioni particolari per Belen, tuttavia, non sarebbe pronto a tornare insieme: "Adesso non sarei pronto e scapperei". Il loro ritorno è come se fosse quello di Al Bano e Romina, Bonnie e Clyde. Tutte coppie idealizzate dal mondo dello spettacolo.