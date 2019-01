Annuncio

Annuncio

Le trame americane di Beautiful delle ultime settimane sono state ampiamente concentrate sul parto di Hope e sul dramma relativo alla morte di Beth Spencer. Al momento non è dato sapere se la piccola sia davvero deceduta [VIDEO] a causa del distacco della placenta, ma tutti gli indizi inducono a pensare che le cose siano andate diversamente e che lei, a breve, potrebbe essere adottata niente meno che da Steffy. In attesa di scoprire se questa vicenda riserverà altre sorprese, c'è un'altra storyline che sta cominciando a diventare realtà e che riguarda l'avvicinamento tra Katie e Bill.

Dopo la caduta dal balcone del magnate, la Logan ha deciso di mettere da parte la battaglia legale per l'affidamento di Will e di concedere al marito la possibilità di redenzione che lui ha richiesto.

Advertisement

Ma questo cambiamento a breve non piacerà affatto a Thorne che comincerà a nutrire dei sospetti in merito ai veri sentimenti che la moglie prova per lo Spencer.

Beautiful anticipazioni: Thorne dubita di Katie

Le anticipazioni di Beautiful, relative alla prossime settimane di gennaio, segnalano i primi problemi nel matrimonio di Katie e Thorne. La Logan, infatti, concederà ampio spazio nella vita di Will all'ex marito e il fatto non piacerà affatto a Forrester. Si parla, in particolare, di una giornata trascorsa insieme tra padre e figlio durante la quale il bambino mostrerà già il suo fiuto per gli affari. Notando come il piccolo stia bene insieme a Bill, Katie deciderà di invitare quest'ultimo a cena contro il parere positivo di Thorne che comincerà a dubitare dei reali sentimenti della moglie.

Advertisement

La sorella di Brooke ha davvero smesso di amare Bill o prova ancora per lui dei veri sentimenti? Queste trame americane sembrano ricondurre verso un clamoroso ritorno di fiamma tra i due ex coniugi Spencer, che potrebbe accantonare la storyline relativa alla corte spietata da lui rivolta di recente a Brooke. Ma dietro questa inversione di rotta ci sarà una ragione legata ad una recente dichiarazione di Ingo Rademacher, l'interprete di Thorne Forrester.

Trame americane Beautiful: l'addio di Ingo Rademacher

La presenza dell'attore Ingo Rademacher nel cast di Beautiful durerà poco più di un anno. Un paio di settimane fa, infatti, il nuovo volto di Thorne Forrester ha annunciato di non avere rinnovato il contratto che lo legava alla soap e di avere deciso di trasferirsi alle Hawaii per lavorare nelle proprietà della sua famiglia. Nel comunicato da lui rilasciato lo scorso dicembre, Rademacher ha ringraziato Bradley Bell che gli ha offerto l'opportunità di collaborare in una serie tanto importante e lasciato aperta la strada per un possibile ritorno in futuro.

Le ultime puntate nelle quali apparirà andranno in onda a gennaio 2019, motivo per cui la storia tra lui e Katie potrebbe presto giungere al termine. Dovrà, infatti, essere trovato un espediente narrativo per giustificare l'assenza di Thorne, che potrebbe fare ritorno a Parigi dove già era stato relegato per anni. E tale novità potrebbe aprire la strada proprio per un clamoroso avvicinamento tra la Logan e Bill [VIDEO] Spencer.