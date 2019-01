Annuncio

Annuncio

Ci sono nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali dell'amata soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' [VIDEO] che si trovano alle prese con verità inaspettate. La famiglia Guarnieri è finita al centro di uno scandalo dopo il mancato matrimonio tra Nicoletta e Riccardo facendo cadere nella bufera Umberto. Quest'ultimo ha deciso di scrivere un articolo diffamatorio sul conto di Nicoletta ma è stato costretto a fermare le sue intenzioni dopo i ricatti subiti da parte di Luciano.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

Tina, dal canto suo sta vivendo una situazione felice in quanto lavora con il produttore discografico Sandro Recalcati realizzando il proprio sogno. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che prosegue il periodo di lite tra Antonio e Salvatore, sebbene ci siano delle persone intenzionate a far ragionare i due fratelli riguardo ai motivi di contrasto.

Advertisement

Si tratta di Tina e Agnese che sperano nella riconciliazione dei due "avversari", innamorati della stessa donna. Umberto, dal canto suo coinvolge il figlio Riccardo nella sua attività lavorativa: il ragazzo vive un periodo di smarrimento dopo la fine della storia con Nicoletta.

Adelaide non crede alla buona fede del Guarnieri

Nel frattempo prosegue la lite tra Antonio e Salvatore sebbene Tina e Agnese provino in ogni modo a far ragionare i due uomini mentre Nicoletta rimane a lavorare come cassiera al Paradiso. Federico, dal canto suo finge di essere il compagno di Roberta agli occhi dei genitori della ragazza; Umberto (Roberto Farnesi), invece, organizza un evento al circolo dove presenta Riccardo. Adelaide, però, ritiene che l'uomo abbia deciso di coinvolgere il figlio negli affari solamente per i suoi interessi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Umberto non prende in considerazione le proposte del figlio Riccardo

Il giovane Guarnieri decide di non tradire la fiducia del padre e comincia a impegnarsi nel suo lavoro ma Umberto non mostra la minima intenzione di prendere in considerazione le proposte del figlio. Inoltre Adelaide accusa Umberto di aver organizzato l'evento al circolo solamente per impressionare Andreina con l'intento di riscattare i Mandelli. Ludovica, dal canto suo finisce per diventare amica di Antonio in quanto si sente protetta dall'uomo che l'ha difesa nel corso di una lite con Cosimo. Infine Luciano prova a impedire l'ingresso al Paradiso di Oscar [VIDEO] mentre Elena lascia la caffetteria presso la quale è impiegata.