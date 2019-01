Annuncio

"C'è Posta per te" è indubbiamente uno dei programmi televisivi della rete Mediaset più seguiti e commentati dal pubblico di Canale 5 [VIDEO]. Con le numerose storie che vedono protagonisti molti personaggi intenti a riallacciare rapporti perduti, Maria De Filippi riesce sempre a travolgere un numero elevato di telespettatori i quali, a seguito della puntata trasmessa ogni sabato sera, commentano e discutono le storie raccontate dalla conduttrice. Un racconto particolare è stato recentemente dichiarato da un giovane postino del programma il quale ha confessato ciò che accade dietro le quinte dello studio e che, quindi, non viene trasmesso sul piccolo schermo.

Il postino in questione ha svelato una sorpresa inedita rivelando di sentirsi molto vicino ai personaggi in studio: scopriamone tutti i particolari.

La storia inedita del postino: 'C'è una cosa che non si vede in tv'

"C'è una cosa che non si vede in tv, quando Maria racconta la storia": ha svelato il postino Andrea Offredi nel corso di una intervista rilasciata alla rivista settimanale "Tv sorrisi e canzoni".

Il postino in questione, che già sappiamo essere un ex volto di Uomini e Donne [VIDEO](fu , infatti, un ex tronista del trono classico del people show), ha rivelato alcune dinamiche interne in merito alla trasmissione di "C'è posta per te". Contrariamente a quanto si pensava, Andrea ha dichiarato di non conoscere anticipatamente le dinamiche delle storie raccontate in studio ma di venirne a conoscenza solo nel momento della registrazione della puntata.

Precisamente Offredi ha confessato: "Rimaniamo immersi nel buio con uno schermo davanti". E' questo ciò che accade dietro le quinte dello studio Mediaset, ma non solo. Il postino ha anche annunciato una rivelazione personale: "Non riesco mai a trattenere le lacrime, siamo catturati dal vissuto dei personaggi che ci sentiamo molto vicini alle loro emozioni".

C'è posta per te: interazioni tra i postini e i personaggi

Un'altra rivelazione sorprendente riguarda i rapporti tra i personaggi protagonisti delle storie raccontate in studio e i postini che consegnano l'invito da parte della redazione della trasmissione. Tra loro, infatti, non vi sono mai interazioni prima della registrazione della puntata: ha fatto sapere Andrea. Spesso, però, i membri del programma possono interagire direttamente con i protagonisti delle puntate esclusivamente al termine del nastro.