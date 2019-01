Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', che pone come protagonista delle trame il personaggio di Elena [VIDEO], alle prese con un momento complesso nella relazione con Valerio. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio, svelano che Valerio non riesce a reggere la pressione di Simona, la quale non sembra dare tregua all'uomo. Il Viscardi rimane stressato dalle richieste dell'ex moglie e finisce per trascurare la relazione con la figlia di Marina, sicura di aver trovato la persona giusta.

Nuovi dubbi potrebbero però affiorare nella mente della donna. Inoltre, la Giordano sta ancora decidendo quale sia il momento giusto per dare la notizia della gravidanza al padre di Vera dopo aver notato il comportamento sfuggente del compagno.

Questa notizia sconvolge la vita di Valerio, che vede perdere il controllo della situazione perché si trova alle prese con le problematiche legate alla figlia.

Elena delusa dalla reazione del compagno

Nel frattempo, Diego e Beatrice dopo essersi incontrati, dimostrano la volontà condivisa di provare a ricucire il rapporto, sebbene le tensioni continuino ad avere la meglio rispetto ai buoni propositi dei due innamorati. Filippo, dal canto suo, si rende conto che lo attende una giornata lavorativa pesante, così come avverrà alla moglie. Elena, invece, non capisce l'atteggiamento di Valerio e si sente offesa dalla reazione del proprietario delle imprese, impegnato ad evitare l'incontro tra Simona e Vera. Inoltre, la vicinanza con la Lucenti spinge il figlio di Raffaele a dare una svolta alla sua carriera lavorativa mentre Ping ha delle incomprensioni con Serena e Filippo.

Elena sostenuta dalla madre in un momento difficile della sua vita

Intanto, si scopre che Alberto è legato al passato di Simona, mentre Valerio cerca di gestire i problemi della vita privata e lavorativa. Elena, invece, sente il supporto della madre che, in un momento difficile, dà grande sostegno alla figlia. Le condizioni di Gaetano Prisco si fanno ancora più gravi, al punto che il malore permette all'uomo di ottenere gli arresti domiciliari provocando lo sconforto di Franco. Adele e Manlio nascondono i loro problemi agli occhi di Susanna, sebbene l'uomo continui a maltrattare la consorte [VIDEO]: ciò dimostra i giustificati sospetti di Giulia. Infine, Alex rimane turbata nel vedere insieme Vittorio e Anita.