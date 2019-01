Advertisement

Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera americana 'Beautiful' che riserva nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. La grande attenzione viene posta intorno al personaggio di Ridge che continua a essere in carcere dopo le accuse mosse da parte di Bill pronto a dare la sua versione dei fatti. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a sabato 12 gennaio rivelano che Ridge non si arrende e continua a lottare per la sua innocenza [VIDEO]ma non sarà impresa facile uscire dal carcere a causa della situazione in cui si trova il Forrester.

Nel frattempo Steffy è protagonista di uno scontro con Hope poiché ritiene che alla donna possa interessare Liam ma lo scontro si trasforma in un chiarimento tra le due donne.

Hope pone le sue scuse alla figlia di Ridge in quanto ha commesso un gesto sbagliato: ha deciso di raccontare a Liam la proposta di matrimonio fatta da Bill a Steffy. Brooke, dal canto suo, informa Steffy dell'arresto di Ridge per poi recarsi in ospedale in quanto vuole avere un confronto con Bill per capire se lo Spencer sia sicuro della colpevolezza del suo storico rivale.

Ridge continua a gridare la sua innocenza

Ridge soffre la vita del carcere e alla centrale di polizia urla la propria innocenza mentre all'azienda Forrester iniziano le prime discussioni riguardo alle accuse nei confronti del marito di Brooke. Carter, dal canto suo, decide di movimentarsi in prima persona per aiutare Ridge a tornare a casa: la donna fa una richiesta di libertà tramite cauzione in quanto non ci sono delle prove concrete sulla colpevolezza dell'uomo.

Liam, invece, continua a fare i conti con i suoi dubbi in merito al rapporto con Steffy dopo aver ricevuto una notizia inaspettata da parte di Hope.

Liam decide di incontrare Bill

Il figlio di Bill si dimostra intenzionato a chiarire la situazione recandosi a casa di Steffy ma sbatte contro un ramo: si riprende dallo shock ma non sa quale sia la scelta giusta. Hope prosegue nell'opera di mediazione in quanto vuole far tornare insieme i due innamorati: Steffy fa un passo importante invitando a cena il marito. La giovane Forrester ha bisogno dell'aiuto del marito per capire se Bill sia davvero convinto di essere stato aggredito da Ridge: la donna vuole trovare un modo per far rivedere l'accusa verso Ridge. Liam si reca in ospedale per vedere chiaro in merito alla situazione [VIDEO] e si convince sull'identità della persona che avrebbe sparato contro Bill.