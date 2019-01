Annuncio

Annuncio

La prima settimana del mese di febbraio con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì, regalerà nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani [VIDEO] che la seguono. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che prosegue un momento difficile all'interno della famiglia Amato, a causa dei contrasti tra Antonio e Salvatore. Tina non vuole rinunciare alla passione per il canto. Agnese mostra invece la propria disperazione al punto che finisce per accusare Elena della lite.

Leggi anche Un posto al sole trame: Elena indecisa sulla sua gravidanza dopo la reazione di Valerio

Tina dopo le incomprensioni con Recalcati non si arrende mettendosi alla ricerca di un maestro che possa aiutarla nello studio del canto. Roberta si reca al Paradiso perché deve fare degli acquisti per i suoi genitori: questa notizia fa venire in mente a Vittorio l'idea di dare inizio a una vendita per corrispondenza.

Advertisement

Quest'idea potrebbe avere dei frutti importanti nel successo del grande magazzino, che si distingue per la capacità di essere innovativo. Federico non riesce a tenere nascosta la verità dopo aver raccontato molte bugie ai familiari in merito alla sua carriera universitaria, al punto che racconta la situazione al padre.

Salvatore si reca al circolo per avere un confronto con il fratello Antonio

Nel frattempo, Salvatore tenta in ogni modo di avere un chiarimento con il fratello, recandosi al circolo dove lavora con Antonio, mentre Ludovica assiste allo scontro tra i due fratelli. La giovane donna finisce per innamorarsi dell'Amato, con il quale condivide le proprie sofferenze d'amore. Vittorio, infatti, fa allestire un televisore per vedere insieme ai dipendenti la serata finale del Festival di Sanremo, in cui sarà reso noto il nome del vincitore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Marta, però, è la grande assente di questo evento in quanto è stata protagonista di una lite con Vittorio.

Riccardo disperato

A villa Guarnieri, Riccardo vive un momento di disperazione perché il giovane uomo non si dà pace per il modo in cui è terminata la storia con Nicoletta, dopo che quest'ultima è venuta a conoscenza del tradimento del compagno. Intanto, Umberto invita a cena Andreina rendendo possibili degli sviluppi importanti nell'accordo della Mandelli con Luca. Infine Salvatore spinge Anita ad aiutare Elena alle prese con la disperata ricerca di un lavoro [VIDEO] mentre Marta assume il fratello al Paradiso delle Signore. Non ci rimane che attendere le prossime anticipazioni.