Nella seconda giornata di ritorno di Serie A, in una San Siro con quasi 60 mila spettatori, è andato in scena un vero e proprio scontro tra titani: Milan contro Napoli [VIDEO], Ancelotti contro Gattuso. Il passato e il futuro del Milan, il maestro e l'allievo.

Sulla panchina del Napoli l'esperienza e la sicurezza di chi ha fatto la storia dei rossoneri, adesso a disposizione dei partenopei. Dall'altra, sulla panchina milanese, la grinta e la sfrontatezza di chi la storia del Milan l'ha fatta scendendo in campo in prima persona, con la stessa determinazione con cui adesso sta guidando i suoi ragazzi.

Insomma, Carlo e Rino si sono divisi la storia del Milan, e si dividono anche il risultato, accontentandosi di un punto ciascuno.

Una partita equilibrata e senza grosse emozioni

Si conclude con uno 0-0 l'anticipo della ventunesima giornata della serie A.

Dopo 97 minuti di gioco le reti di San Siro [VIDEO] restano inviolate. Un pareggio che non accontenta nessuno, con entrambe le squadre alla ricerca di punti per assicurarsi un posto in zona Champions. Gattuso dà fiducia a Cutrone nel suo 4-3-3, affiancato da Suso e Calhanoglu, rimandando l'ingresso del neo arrivato Piatek al finale di partita. Il Napoli risponde con il 4-4-2 con Zielinski e Fabian Ruiz mediani, Insigne e Callejon sulle fasce e Mertens in attacco con Milik.

Dopo un inizio che vede il Napoli prendere le redini della partita, con un destro al volo di Callejon fermato da Donnarumma, il primo tempo resta equilibrato e senza emozioni. Nella ripresa il Napoli non ci sta, e Ancelotti alza Insigne, ridisegnando la squadra con un 4-3-3- super offensivo, che rivitalizza il Napoli. Fra le occasioni d'oro si annovera la splendida conclusione di Milik su cross di Zielinski, bloccata da un Donnarumma in grande spolvero.

Anche il Milan ci prova: dopo l'occasione per Piatek, fermato da Koulibaly, a provarci questa volta è Musacchio in acrobazia, fermato da Ospina. Tutto inutile, finisce 0 a 0.

Esordio di Piatek in un finale di partita che si infiamma con due espulsioni: fuori Ruiz e Ancelotti

Rimandato ai minuti finali di partita l'esordio di Piatek sul terreno di San Siro. Un finale che vede il terreno di gioco infiammarsi nei minuti di recupero. Fallo di mano e secondo cartellino giallo per Fabian Ruiz, che lascia così il Napoli in 10. Espulso anche Ancelotti per proteste. La partita finisce così 0-0, con il Napoli che si porta a -8 dalla Juventus, attesa dalla Lazio, mentre il Milan raggiunge il quarto posto a 35 punti.