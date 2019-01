Annuncio

La vicenda di Armando Incarnato ha lasciato stupiti molti fan di Uomini e donne, dato che il cavaliere ha mentito alla redazione del dating show. Nella puntata del Trono Over, trasmessa lo scorso mercoledì, Armando e Noel si sono attaccati duramente [VIDEO] e hanno fatto nascere il sospetto che ci fosse qualcosa di non detto tra loro. Più volte, infatti, l'uomo ha affermato di non voler parlare, per evitare di causare ulteriori problemi. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno più volte manifestato il sospetto che lui fosse già fidanzato.

La questione verrà definitivamente chiarita la prossima settimana, quando la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà la registrazione effettuata il 4 gennaio, dove Armando ha ammesso le proprie colpe, dichiarando di avere incontrato segretamente Noel.

Si tratta di affermazioni forti, confermate anche qualche ora fa nel profilo Instagram del cavaliere.

Uomini e donne anticipazioni: le bugie di Armando e Noel

Armando Incarnato ha deciso, dunque, di spiegare le ragioni del suo strano comportamento. Nelle puntate in onda la prossima settimana, e registrate il 4 gennaio. il cavaliere ammetterà di avere mentito sul suo rapporto con Noel. Non è vero che non si sono mai incontrati lontano dallo studio, né tanto meno che la loro relazione è rimasta ferma ad una prima conoscenza. Al contrario, lui e Noel hanno approfondito il loro rapporto incontrandosi sia a Napoli che a Pescara. Ma alla perché hanno mentito? Secondo quanto emerge dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è stata la dama a chiedere ad Incarnato di mantenere il segreto sui loro incontri dato che lei all'epoca frequentava (e forse frequenta ancora) un uomo estraneo al mondo di Uomini e Donne.

Per questo motivo, la donna faceva molta attenzione a nascondere Armando quando lui arrivava da lei. Dopo questa confessione, Armando chiederà scusa a Maria De Filippi [VIDEO]e alla redazione, ottenendo il permesso di sedersi nuovamente nel parterre maschile.

Le parole di Armando Incarnato su Instagram

La voce riguardante la confessione di Armando Incarnato, effettuata nella registrazione del 4 gennaio e in onda la prossima settimana su Canale 5, ha scatenato un gran polverone sui social network, dove in molti hanno paragonato il cavaliere a Sara Affi Fella. Sulla questione è intervenuto il diretto interessato attraverso il profilo Instagram nel quale ha precisato di non aver recitato durante il programma, nel quale i suoi sentimenti erano sinceri. Postando le proprie foto relative alla sua esperienza da attore, affiancate a quelle della sua partecipazione a Uomini e Donne, Armando ha scritto: ìA sinistra recitavo, a destra no! Silenzi che valgono più di mille parole, espressioni che raccontano una verità. L'amore quello vero'. Il cavaliere ha, quindi, aggiunto: 'L'amore di cui parlo non esiste. Quello è fatto da due, non da uno, due corpi, due menti, due anime'.