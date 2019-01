Annuncio

Annuncio

I percorsi dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne stanno per volgere al termine, anche se alcuni di loro continuano ad essere molto confusi sul nome del preferito o preferita. Dopo la scelta di Andrea Cerioli [VIDEO], avvenuta in anticipo rispetto ai tempi previsti, la più vicina alla decisione finale è Teresa Langella, come da lei stessa ammesso nel corso della registrazione effettuata il 17 gennaio. Anche Lorenzo Riccardi non è molto lontano dal momento della verità, mentre più complicate appaiono al momento le strade che portano all'amore per Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Soprattutto quest'ultimo, nell'appuntamento in studio, si è detto molto deluso per l'atteggiamento delle sue corteggiatrici, al punto da chiedere di poter conoscere una nuova ragazza che ha attirato la sua attenzione.

Advertisement

Ma quando avverrà la scelta di Teresa e Lorenzo? Ecco di seguito i dettagli sulla fine del loro percorso, come dichiarato dai diretti interessati proprio nel corso dell'ultima registrazione.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa annuncia l'ultima puntata

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News si concentrano sull'annuncio di Teresa Langella nel corso della registrazione del 17 gennaio. La tronista ha salutato tutti i presenti, precisando che quella è stata la sua ultima puntata e che nel corso della settimana effettuerà la sua scelta in villa. Per lei, dunque, l'avventura a Uomini e donne può dirsi quasi completamente ultimata anche se è difficile capire chi sarà il corteggiatore che deciderà di frequentare anche quando le telecamere del dating show si spegneranno.

Advertisement

I migliori video del giorno

Oramai, il gioco è limitato ad Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, coloro che maggiormente hanno attirato l'attenzione della cantante napoletana. Se con il primo, Teresa aveva scambiato un bacio [VIDEO] qualche settimana fa, nella registrazione del 17 gennaio è stata la volta del gesto romantico con Antonio, fatto che aveva scatenato l'inevitabile delusione di Andrew. I due ragazzi hanno colpito Teresa per aspetti molto diversi del loro carattere, chi dei due finirà per conquistare la tronista?

Trono Classico, Uomini e donne: l'annuncio di Lorenzo

Se la scelta di Teresa verrà effettuata già nei prossimi giorni in una villa, Lorenzo Riccardi ha qualche tempo in più per giungere alla sua decisione finale. Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, riportano che avrà ancora tre settimane per fare il nome della ragazza che vorrà frequentare fuori dal programma.Le sue idee appaiono confuse anche se limitate alle sole Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Nell'ultimo appuntamento in studio, Lorenzo ha organizzato una bella sorpresa per la modella torinese anche se ha dato l'impressione di essere molto preoccupato per l'opinione di Claudia, apparsa davvero molto delusa per il passo indietro del tronista.

Un discorso a parte merita il percorso di Luigi Mastroianni, che sembra ancora lontano dalla scelta. Se proprio nella puntata andata in onda ieri 18 gennaio su Canale 5 aveva annunciato di voler limitare i giochi a Sonia, Giorgia e Irene, nell'ultima registrazione si è detto molto deluso per il comportamento delle tre corteggiatrici al punto da uscire per ben sette ore con la new entry Valentina. Il fatto ha scatenato le critiche delle tre ragazze che sembravano le preferite, al punto che Irene è uscita dallo studio, annunciando di essersi auto-eliminata.