Francesco Chiofalo dopo esserso sottoposto all’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al cervello, è tornato a parlare del suo stato atttale. Attraverso un’intervista rilasciata sulla rivista Uomini e Donne Magazine il Lenticchio di Temptation Island ha raccontato la particolare situazione che sta vivendo. “Sto bene o meglio sto come uno che si è tolto un cancro di 6 centimetri. Per i risultati devono passare 15 giorni, anche se i medici hanno detto che all’80% è benigno.” L’intervento al quale si è sottoposto il personal trainer romano è stato piuttosto complicato in quanto è durato più di 9 ore.

In merito alle eventuali dimissioni, l’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha dichiarato che verrà dimesso quando i medici saranno sicuri delle sue condizioni di salute.

Francesco infatti con le lacrime agli occhi, ha rivelato: “Non cammino molto bene, perché non riesco a muovere al meglio le gambe. Quando mi alzo ho bisogno di un deambulatore e la cosa è molto umiliante.” Inoltre, l’ex protagonista del reality di Canale 5 ha perso circa 10 chili con l’intervento ma ha la faccia molto gonfia per via dei farmaci che è costretto a prendere. “Ho tutti cerotti in testa, quando mi sono visto allo specchio mi ha fatto molto impressione. Io però vi giuro che ce la sto mettendo tutta per uscire da qui”.

Selvaggia Roma presa di mira sui social

Il giorno dell’intervento di Francesco Chiofalo sui social molte persone erano in apprensione per l’esito dell’operazione chirurgica. Dall’intervento infatti, Lenticchio poteva riportare dei seri danni in quanto le operazioni che durano oltre 9 ore sono considerate a rischio.

Al termine dell’operazione Selvaggia Roma aveva etichettato il suo ex fidanzato come un falso. “Francesco ci ha marciato sopra, c’è gente che non sa se arriverà a domani. Lui invece per un tumore benigno ha fatto tutto questo sceneggiate”. Il commento al veleno ha innescato una serie di botta e risposta, tanto che per fermare l’ira di fan [VIDEO] ed haters è dovuto scendere in campo lo stesso Chiofalo.

Lenticchio: ‘Voglio riprendermi la mia vita’

Il Lenticchio di Temptation Island una volta rimosso il tumore al cervello ha dichiarato sulle pagine del magazine di Uomini e Donne che un giorno vorrebbe ricordare questo brutto periodo come una piccola parentesi. Presto Francesco vorrebbe tornare a sorridere ed essere solare, cosa che da sempre lo ha contraddistinto: “Voglio riprendermi la mia vita [VIDEO]”.