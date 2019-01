Annuncio

Céline Dion, sempre bellissima, è apparsa estremamente dimagrita durante la sua recente apparizione sulle passerelle di Parigi e immediatamente sono sorte numerose polemiche sul suo stato di salute e sul suo fisico. Ma la donna non ci sta e replica spiegando di piacersi in questo modo.

La Dion e il suo massiccio dimagrimento

Célin Dion si è mostrata durante le sfilate di Parigi con vari look tutti molto eleganti e stravaganti, che non hanno di certo nascosto il suo fisico estremamente magro.

La donna non è mai stata sovrappeso, ma per come si è mostrata in pubblico all'evento di Parigi appare evidente che abbia subito, negli ultimi tempi, un poderoso calo di peso.

Il pubblico ha infatti immediatamente notato l'incredibile dimagrimento della donna e i suoi fan hanno iniziato a scriverle sui social per domandarle cosa le fosse accaduto. La cantante ha ritenuto così di dover rispondere a tali polemiche tramite un'intervista al giornale britannico The Sun, nella quale ha spiegato di piacersi in questo modo. La donna ha ormai 50 anni e per via di questo improvviso e notevole calo di peso si è anche vociferato di un problema di salute o psicologico, a seguito della perdita dell'amatissimo marito.

Per fortuna, la Dion ha smentito di avere problemi di salute, dichiarando che il suo dimagrimento è stato deciso proprio da lei allo scopo di sentirsi forte, affascinante e femminile. La nota cantante è sempre stata un personaggio dotato di grande carisma e neanche questa volta si è smentita.

Ha infatti replicato a coloro i quali sostengono che con il suo eccessivo calo di peso rischi di apparire più brutta, che basta evitare di guardarla o di farle delle foto.

La vita di Céline Dion: amore, successo e drammi

La Dion ha vinto 12 World Music Award, 5 Grammy Award, 7 American Music Award, 20 Juno Award. Una vita piena di soddisfazioni insomma, che però è stata costellata anche da alcuni drammi privati molto importanti. La donna ha incontrato René Angelil nel 1980, a soli 12 anni, per ragioni di lavoro, ma è nel 1987 che i due iniziano la loro relazione, per poi sposarsi nel 1994.

Nel 2001 nasce il loro primo figlio, René-Charles Angelil. Nel 2010 arriva l'annuncio che la donna è nuovamente incinta grazie alla fecondazione in vitro, nascono quindi due gemelli, Eddy e Nelson. Purtroppo però nel 2016 l'amore della vita di Céline Dion, René Angelil, muore per un cancro alla gola contro il quale combatteva dal 1998. Appena due giorni dopo, sabato 16 gennaio del 2016, muore anche il fratello della Dion, Daniel, di 59 anni. Anche lui è stato colpito dal cancro, alla gola, alla lingua e al cervello.