Le anticipazioni de Il Segreto della settimana che va dal 3 e all'8 marzo rivelano una bella notizia per i fan della serie iberica. Dopo la sospensione del serale del 25 febbraio, che ha scatenato numerosi malumori tra gli appassionati, Mediaset ha deciso di riproporre il gradito appuntamento su Rete 4 nella giornata del 5 marzo. La prossima settimana le vicende di Puente Viejo torneranno in onda a partire dalle ore 21:30 circa e proseguiranno per un'ora, quando lasceranno spazio all'altra telenovela spagnola Una Vita. La puntata serale e i tradizionali appuntamenti pomeridiani in onda dalla domenica al venerdì permetteranno nei prossimi giorni ampi sviluppi delle trame. Esse, infatti, concederanno spazio alle nuove indagini di Elsa, convinta che Antolina nasconda qualcosa sulla sua relazione con Jesus. Si parlerà anche delle sorti di Donna Francisca e di Raimundo e delle condizioni di salute di Adela.

Il Segreto anticipazioni: Elsa scopre la relazione di Antolina e Jesus

Elsa rifiuterà di partire con il padre e continuerà a indagare su Antolina. Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate dal 3 all'8 marzo confermano che la Laguna deciderà di restare a Puente Viejo, convinta che la sua ex ancella stia nascondendo qualcosa a Isaac. Con la complicità di Consuelo, Elsa riuscirà ad entrare a casa di Antolina e Isaac, dove troverà una lettera d’amore scritta da Jesus e indirizzata alla rivale. Nel frattempo, lo stesso Isaac arriverà a una importante conclusione: non ama Antolina e per questo non potrà sposarla. Informerà quindi la giovane della decisione presa e lei faticherà a nascondere la sua rabbia, meditando vendetta.

Adela cercherà di nascondere il suo stato, fingendo che la convalescenza prosegua nel migliore dei modi. Ma alla fine la donna sarà costretta ad ammettere di essere in pericolo di vita: se Irene e Severo le prometteranno di trattarla come se nulla fosse cambiato, diverso sarà il comportamento di Carmelo che apparirà fin troppo protettivo nei confronti della moglie.

Trame Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo in pericolo

Le novità della prossima settimana riguarderanno anche la situazione di Raimundo e Donna Francisca. Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Mauricio chiederà a Saul di mettersi alla ricerca dei suoi padroni ma tornerà dal suo viaggio senza importanti risultati.

Nel frattempo Raimundo scoprirà che è stato Fulgencio a rapire lui e la moglie. Lo psicologo confermerà le proprie colpe dichiarando di essere pronto a portare a termine la sua vendetta. Nell'ospedale psichiatrico gli infermieri otterranno l'ordine di separare i due coniugi Ulloa, che vivranno con disperazione tale provvedimento. Non ci sarà tempo da perdere per evitare il peggio e anche alla villa, nonostante i recenti avvenimenti non siano noti, si tenterà il tutto e per tutto per salvare la coppia. Qui Mauricio e Julieta affronteranno Fernando, chiedendogli dove si trovino la Montenegro e l’Ulloa. Mesia si prenderà del tempo per decidere il da farsi, affermando di voler proteggere la coppia.