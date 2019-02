Annuncio

Un posto al sole regala spesso emozioni ai propri fan e continuerà a farlo probabilmente anche in occasione del prossimo appuntamento settimanale, che vedrà uno dei personaggi rischiare la propria vita. Le trame relative alle puntate in onda dall'11 al 17 marzo rivelano che una decisione di Adele innescherà per l'ennesima volta la furia violenta di Manlio, il quale la ridurrà in fin di vita. Nel frattempo, Giulia che non aveva approvato la decisione dell'amica di tornare a casa col marito sarà preoccupata per lei, mentre Raffaele inizierà ad avere dei dubbi su Beatrice, che gli sembra sempre più misteriosa e piena di segreti. Infine, Andrea e Arianna rifletteranno molto prima di decidere se procedere o meno all'adozione.

Un posto al sole, Giulia preoccupata per Adele

Le trame di Un posto al sole dall'11 al 17 marzo rivelano che Raffaele sarà molto felice di aver trovato in suo figlio Diego un grande complice, ma capirà anche che Beatrice è una ragazza piena di misteri e segreti. Nel frattempo Andrea e Arianna penseranno molto bene al da farsi prima di prendere una decisione definitiva su una possibile adozione. Alex incontrerà nuovamente Vittorio e Silvia non riuscirà a fare a meno di interessarsi della situazione della ragazza. Raffaele capirà che Beatrice ha qualcosa da nascondere e si confiderà con Renato in merito a ciò. Adele ha tenuto fede al suo proposito ed è tornata a vivere con suo marito Manlio e per il momento le cose tra loro sembrano andare bene.

Giulia che conosce bene le dinamiche di un rapporto violento non può fare a meno di preoccuparsi. Intanto Alex e Vittorio avranno un aspro litigio che potrebbe portarli a considerare terminata la loro amicizia.

Manlio si scaglia contro Adele

La vita matrimoniale tra Adele e Manlio sembrava aver preso una piega diversa rispetto alle ultime settimane e invece la donna finirà per rendersi conto che non è affatto così. La sua decisione di rispettare un impegno di lavoro già preso in luogo del viaggio che tempo prima aveva proposto al consorte, scatenerà la sua ira. Manlio, infatti, si scaglierà contro di lei con una violenza inaudita e la ridurrà in fin di vita. Nel frattempo Raffaele sarà sempre più sospettoso nei confronti di Beatrice. In seguito, Mariella invierà una foto del piccolo Lorenzo a Guido, ma agendo in tale maniera scatenerà la gelosia di Salvatore.

Manlio sarà sempre più in preda alla sua furia e dopo aver quasi ucciso Adele vagherà senza meta in città con una pistola ed il suo prossimo obbiettivo sembrerà essere Giulia. Filippo farà un incontro particolare e ciò potrebbe far si che Serena cambi nuovamente idea sulla causa per l'eredità di Gigi Del Colle, mentre Guido comincerà a non sopportare il comportamento di Cerruti.

Niko e Susanna soccorrono Adele

Niko e Susanna arriveranno a casa di Manlio ed Adele e troveranno la donna in uno stato pietoso e così le presteranno subito soccorso mentre Manlio prenderà di mira Giulia Poggi. Franco, nonostante i suoi problemi di mobilità dovuti al pestaggio da parte degli uomini di Prisco, darà il suo contributo per aiutare la donna. In seguito, Marina in un incontro scuola-famiglia, conoscerà il professore di italiano di Alice e lo affronterà in maniera molta determinata. Serena verificherà se sua cugina Flora questa volta le ha detto la verità oppure no e poi si ritroverà a dover prendere una decisione molto importante: accettare la proposta dei cugini andandogli incontro nelle loro esigenze oppure andare avanti con la causa. Cosa farà la signora Sartori?