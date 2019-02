Annuncio

Annuncio

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live su Canale 5, tra le ospiti speciali c'è stata anche Ivana Icardi, sorella del noto calciatore. La ragazza è stata ospitata nel salotto di Barbara D'Urso per parlare della sua situazione con il fratello e con sua moglie. Da tale intervista sono emerse delle dichiarazioni molto pesanti della sorella di Icardi contro Wanda Nara. Ivana, infatti, ha accusato la moglie del calciatore di trattarlo "come un bancomat".

Le accuse di Ivana Icardi contro Wanda Nara nel salotto di Barbara D'Urso

Ivana Icardi è tornata a parlare del suo difficile rapporto con il fratello Mauro Icardi. I due si erano resi già protagonisti di piccati botta e risposta sui social in cui si accusavano reciprocamente.

Annuncio

In seguito, però, Ivana ha voluto raccontare la sua verità a Domenica Live.

La sorella di Icardi ha accusato Wanda Nara di manipolare suo fratello e di trattarlo solo come un bancomat. A parere di Ivana, infatti, prima dell'arrivo di Wanda nella vita di Mauro, quest'ultimo era completamente diverso. Nel momento in cui si sono sposati, qualcosa è drasticamente cambiato. Wanda avrebbe iniziato a "impedire" al marito di frequentare la sua famiglia. L'ospite di Barbara D'Urso, infatti, ha rivelato che la loro mamma non vede Mauro da tantissimo tempo e non conosce nemmeno la sua nipotina Isabella.

Interviene anche il fratello Guido per confermare le parole di Ivana Icardi

Dinanzi tali dichiarazioni, la padrona di casa di Domenica Live non ha potuto fare altro che rimanere incredula.

Annuncio

Successivamente Ivana è passata a trattare la delicata questione inerente i soldi di Mauro. La ragazza, infatti, ha rivelato che Wanda l'avrebbe accusata più volte di volere ricucire il rapporto con il calciatore solo per i soldi. Ivana, in occasione dell'opsitata a Canale 5, ha voluto drasticamente smentire tali accuse dicendo di non aver mai chiesto nulla al fratello. L'unica motivazione che la sta spingendo a cercarlo è l'amore che nutre per lui.

A confermare l'esistenza di problemi familiari con Mauro Icardi è stato anche un altro fratello, Guido. Quest'ultimo, infatti, ha spiegato attraverso un filmato di non vedere e sentire il calciatore dal suo matrimonio con Wanda. Anche secondo il ragazzo, la Nara inciderebbe in modo negativo sul marito.

Annuncio

Lo sfogo di Ivana Icardi si è concluso con un pianto molto sentito e un appello: ovvero quello di poter fare pace con il fratello.