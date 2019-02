Annuncio

Annuncio

Mancano pochi giorni alla messa in onda della terza e ultima puntata dello Speciale di Uomini e donne prevista per venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 e c'è grande attesa per conoscere le scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, protagonisti di questo ultimo appuntamento. La registrazione al castello riguardante il giovane siciliano è avvenuta nella serata di ieri e già sul web circolano le prime indiscrezioni sulla sua decisione. Da quanto riporta anche il sito 'Il Vicolo delle news' Luigi avrebbe scelto la giovane romana Irene Capuano, la quale avrebbe risposto 'sì' al tronista.

Uomini e donne speciale: Luigi Mastroianni ha scelto Irene

La registrazione della scelta d Luigi è avvenuta nella serata di martedì 26 febbraio e subito dopo, in rete, sono circolate le prime anticipazioni su quanto è accaduto al castello.

Annuncio

Da quanto riportato anche da 'Il Vicolo del news' la scelta del giovane siciliano sarebbe ricaduta su Irene Capuano, la giovane romana con cui il tronista ha iniziato il suo percorso. Nell'ultimo periodo con la ragazza vi erano state molte incomprensioni, che avevano permesso l'avvicinamento di Mastroianni all'altra corteggiatrice Valentina, tanto che in molti avevano pensato che fosse proprio quest'ultima la scelta di Luigi. Nonostante le liti e le forti tensioni però, da quanto riportano le prime indiscrezioni, Luigi ha scelto comunque Irene. Valentina Galli dunque, torna casa a mani vuote, nonostante sia riuscita in poco tempo a mettere in crisi il tronista.

Uomini e donne, la scelta di Luigi e Ivan in onda il 1 marzo in prima serata su Canale 5

Stando a quanto pubblicato in rete e che anticipa quanto vedremo in onda venerdì 1 marzo, pare che Irene si sia presentata al castello rispondendo quindi 'sì' al tronista.

Annuncio

I migliori video del giorno

I rumors parlano di una festa di fidanzamento molto coinvolgente ed emozionante, tanto che gli invitati sembra abbiano a stento trattenuto le lacrime. Pare dunque che ci sia stato un lieto fine anche per Luigi e Irene dopo il 'si' di Claudia a Lorenzo nella scorsa puntata. Resta l'amaro in bocca ai fan di Maria De Filippi per il due di picche rifilato da Andrea Dal Corso a Teresa nella prima puntata dello Speciale di Uomini e donne. L'ultimo appuntamento in onda in prima serata, di fatto confermerà o meno le indiscrezioni sulla scelta di Luigi e ricordiamo che sempre il 1 marzo verrà trasmessa anche la decisione finale di Ivan, che secondo le anticipazioni avrebbe scelto Sonia.