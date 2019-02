Annuncio

Annuncio

Proseguono le 'indagini' in merito alla questione del cosiddetto canna-gate, scoppiata un anno fa all'Isola dei Famosi. Dopo molti mesi, Francesco Monte ha deciso di procedere a sporgere denuncia contro Eva Henger per diffamazione. Ricordiamo che la donna, a suo tempo, confessò che Monte avesse fumato marijuana in Honduras. Tutti gli altri ex naufraghi hanno sempre taciuto in merito ma, adesso che c'è di mezzo una denuncia e un tribunale, tutti potrebbero essere chiamati a testimoniare.

Tra questi c'è anche Cecilia Capriotti, la quale ha sganciato una bomba ed ha rivelato una cosa inedita in merito a Francesco Monte e al canna-gate. La ragazza ha detto: "Tutti abbiamo visto Monte fumare".

Advertisement

Cecilia Capriotti svela il 'patto segreto' tra gli ex naufraghi

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D'Urso è tornata ad affrontare la delicata questione del canna-gate e di Francesco Monte. La conduttrice ha deciso di continuare a trattare l'argomento poiché pare sia coinvolta anche la sua trasmissione nella vicenda. Ad ogni modo, tra i vari ospiti della giornata di ieri, c'è stata anche Cecilia Capriotti. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi ha deciso di sganciare una bomba non indifferente che deporrebbe a favore di Eva Henger. La ragazza, infatti, ha rivelato che tra i vari concorrenti c'è stata molta omertà. Tutti si erano messi d'accordo, stipulando un 'patto segreto', nel quale era stato stabilito che si sarebbero chiamati fuori. Gli ex naufraghi, dunque, pare si fossero messi d'accordo per raccontare la stessa versione dei fatti e tutelarsi, lasciando nel polverone solo la Henger e Monte.

Advertisement

Il loro 'accordo', però, sarebbe venuto meno nel momento in cui ci fosse stato di mezzo un tribunale. In quel caso, infatti, tutti avrebbero detto la verità.

Cecilia 'sgancia la bomba' su Francesco Monte e sul canna-gate

Per questo motivo, Cecilia Capriotti ha svelato che tutti hanno visto Francesco Monte fumare. In merito alla sostanza contenuta all'interno della cartina, la Capriotti ha puntualizzato di non aver visto con esattezza se all'interno ci fosse tabacco o marijuana. Ad ogni modo, però, dall'odore si è capito perfettamente di cosa si trattasse. Eva Henger, inoltre, ha rivelato di aver parlato con gli altri ex concorrenti e tutti le avrebbero promesso di dire la verità. Insomma, si mette male per Francesco Monte per la questione canna-gate? Staremo a vedere.