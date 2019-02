Annuncio

In due circostanze ha cambiato idea quando era ad un passo dal sì più dolce. Emanuele Nobile è stato tra i protagonisti di una delle storie più discusse della puntata del 16 febbraio di C’è Posta per Te. Il siciliano ha partecipato al programma televisivo per cercare di recuperare il rapporto con la fidanzata Cristal Caramazza. Quest’ultima ha deciso di chiudere la relazione perché delusa dal comportamento del giovane che non intende mettere in discussione il rapporto con la sua facoltosa famiglia originaria di Gela. In particolare i genitori di Emanuele hanno sempre contrastato la love story e manifestato le loro perplessità sul reale interesse della ragazza. Dubbi che hanno portato il giovane ad annullare per ben due volte il matrimonio.

Cristal ha accettato l’invito di Maria De Filippi ma, nonostante le rassicurazioni di Nobile, ha deciso di non aprire la busta e concedere una nuova chance al giovane. Dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore risulta che i due si seguono ancora su Instagram con la Caramazza che ha replicato con decisione su Facebook ad alcune illazioni social: “Basta inventare complotti inesistenti”.

Emanuele non riconquista Cristal

Emanuele Nobile non è riuscito a riconquistare la fiducia della fidanzata al termine del confronto negli studi di C’è Posta per Te. Alla trasmissione hanno partecipato anche i genitori della ragazza che, pur manifestando stima ed apprezzamenti nei confronti del ragazzo, hanno riferito che non si fidano di lui e che non vogliono vedere la figlia soffrire.

“Mia figlia è rinata, poi tu devi chiarire con la tua famiglia e non con noi” - ha chiarito la mamma di Cristal. Quest’ultima alla fine ha chiuso la busta ma Emanuele ha assicurato alla De Filippi che non si sarebbe arreso. Dai profili social dei due giovani la situazione non sembra essere mutata rispetto a quanto accaduto in puntata. Inoltre Emanuele non ha modificato il suo stato sentimentale (impegnato) ed entrambi si seguono su Instagram.

'Basta far girare audio, la storia la sapete sbagliata'

Un altro elemento che ha incuriosito i seguaci di C’è Posta per Te è il like di Emanuele al post attraverso il quale Cristal ha replicato a chi ha fatto circolare alcune illazioni sul suo conto dopo la partecipazione al programma televisivo.

“A tutti quelli che stanno elaborando teorie fantascientifiche inventando presunti complotti dico che state sparando a zero senza sapere nulla”. Inoltre la Caramazza ha attaccato chi sta facendo girare degli audio. “La storia la sapete tutta sbagliata, ve lo assicuro io”. Parole che sono state apprezzate anche da Emanuele Nobile attraverso un emoticon. Da rilevare che il profilo Instagram di Cristal ha riscosso successo tra i seguaci del people show di Canale 5. In poche ore il numero dei follower della siciliana è notevolmente aumentato.