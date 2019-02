Annuncio

Al termine della lunga serata dei duetti è arrivato il primo verdetto della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La giuria d’onore ha premiato la performance del duo composto da Motta e dall'intramontabile Nada con ‘Dov’è l’Italia’. Un verdetto che ha fatto storcere il muso ad alcuni spettatori in sala che non hanno esitato a manifestare il proprio dissenso con fischi e vivaci proteste. Una contestazione che ha parzialmente rovinato il solenne momento della premiazione con i due artisti visibilmente emozionati. In particolare il cantautore pisano si è lasciato andare ad un caloroso abbraccio alla veterana del Festival della canzone italiana.

Il prestigioso riconoscimento – una lanterna di filigrana (simbolo di Genova)- è stato consegnato alla coppia vincitrice dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha ricordato le 43 vittime del ponte Morandi.

Standing ovation per Loredana Bertè e Irene Grandi

Subito dopo la proclamazione della coppia vincitrice della serata dei due duetti sono partiti dei fischi dalla platea. La decisione della giuria d’onore ha diviso i seguaci del Festival di Sanremo ma in molti hanno preso le distanze da chi ha deciso di contestare in maniera colorita il verdetto finale. Su Twitter in molti hanno criticato la presa di posizione di una parte del pubblico dell’Ariston: “Motta e Nada non meritavano questo trattamento. Due artisti eccellenti non vanno mortificati così”.

Commenti dello stesso tenore sono arrivati anche da chi è rimasto spiazzato dalla decisione della giuria: “Avrei premiato altri duetti, ma quei fischi sono ingenerosi” - ha dichiarato un’utente. Da rilevare che, nel corso della serata, la platea aveva riservato un’autentica standing ovation a Loredana Bertè e Irene Grandi. Notevoli apprezzamenti avevano riscosso le performance di Utlimo e Fabrizio Moro e di Simone Cristicchi con Ermal Meta.

La dedica social di Motta: 'Grazie Nada'

Dopo il premio Luigi Tenco arriva un altro significativo successo per Davide Motta. Il trentaduenne, dopo l’esperienza con i Criminal Jokers, ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2016. L’artista ha spiegato che il brano ‘Dov’è l’Italia’ è nato da una chiacchierata fatta con un marinaio durante un viaggio tra Lampedusa e New York.

Dopo l’assegnazione del premio Motta ha dedicato un dolce pensiero alla partner artistica sul profilo social: “Gli abbracci, quelli veri. Grazie Nada per avermi insegnato così tanto e grazie per questo premio”. Da rilevare che Nada aveva trionfato a Sanremo, nella categoria big, nel 1971 con il Cuore è uno zingaro.