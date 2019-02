Annuncio

Annuncio

Un omaggio da brividi per celebrare una grande interprete della musica italiana. Serena Rossi ha una volta di più confermato la sua poliedricità artistica eseguendo magistralmente con Claudio Baglioni 'Almeno tu nell’universo', brano capolavoro di Mia Martini. Al termine della performance, nel corso della terza serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, la napoletana ha faticato a trattenere la commozione. Nell’occasione l’attrice ha presentato la fiction Io sono Mia, in onda martedì 12 febbraio su Rai 1 in prima serata. “Questo film è un atto d’amore per Mimì” - ha affermato Serena Rossi prima di lasciare tra gli applausi il palco dell’Ariston.

Serena Rossi interpreta Almeno tu nell'universo e si commuove

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele hanno introdotto l’intenso omaggio a Mia Martini.

Annuncio

“Ti posso raccontare una storia. Tra il 1970 e il 71 ho conosciuto una ragazza che si chiamava Domenica Mimì Berte e mi colpirono subito la sua risata bella, gli occhi malinconici, la voglia incredibile di cantare e la sua voce bellissima”. Il direttore artistico ha ricordato di aver scritto quattro canzoni del primo album della cantante calabrese. “Tra queste c’era il brano Oltre la collina in cui c’erano i nostri vent’anni”.

A questo punto Virginia Raffaele ha letto alcuni passaggi del testo accompagnata al pianoforte da Baglioni prima di presentare Serena Rossi. Quest’ultima ha conquistato il pubblico dell’Ariston con un’interpretazione da urlo di Almeno tu nell’universo.

'Credo sia arrivato il momento di chiederle scusa'

Al termine dell’esibizione l’attrice napoletana non ha nascosto l’emozione per aver eseguito trent'anni dopo il capolavoro di Mia Martini davanti al pubblico di Sanremo.

Annuncio

Visibilmente commossa Serena Rossi ha affermato che interpretare la cantante in Io sono Mia è stata una grande responsabilità. “Nel contempo è stato un grande dono. Devo dire che c’è stata una partecipazione incredibile da parte di tutta la produzione”. Prima di congedarsi l’artista napoletana ha dedicato un pensiero speciale alla sorella di Loredana Bertè. “Quando ho iniziato a lavorare un anno fa sul personaggio pensavo ad un’ingiustizia, ad una violenza ma poi ho scoperto che Mimì era anche tanto altro. Era una grandissima donna ed una grande artista e credo che sia arrivato il momento di chiederle scusa”.

La performance di Serena Rossi ha riscosso il gradimento del pubblico in sala ma anche del popolo social.

Annuncio

“E’ lei la vincitrice di questa edizione del Festival di Sanremo” - ha commentato un’utente su Twitter.