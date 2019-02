Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Severo temerà che sua moglie Irene abbia una relazione clandestina con Anacleto Totana a causa dei suoi continui viaggi fuori Puente Viejo.

Il Segreto: Severo compra i terreni Los Lagunas

Severo e Irene torneranno ad essere protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane sulle reti italiane. L'uomo, infatti, deciderà di acquistare dei terreni, dopo il fallimento di alcune sue aziende, con i pochi soldi rimasti a disposizione.

Un acquisto che non avrà i risultati sperati, in quanto il latifondista scoprirà che la gente che abitava in quelle zone erano decedute dopo aver contratto una strana malattia.

Severo (Chico Garcia), a questo punto, deciderà di sottoporre il terreno a delle indagini, dopo aver chiesto aiuto a Saul (Ruben Bernal). I due uomini, infatti, scopriranno che il terreno è stato contaminato da sostanze tossiche usate nelle miniere da Eustaquio Molero. D'altro canto, Irene penserà di trovare un lavoro per aiutare il marito in questa delicata situazione.

Anticipazioni Il Segreto: Severo teme che Irene lo tradisca

Le trame de Il Segreto in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Irene accetterà, seppur a malincuore, il lavoro proposto da Anacleto Totana. Ma l'editore le chiederà di non firmare i suoi documentari sugli usi e costumi dei paesi vicini. Una richiesta che farà sgranare gli occhi all'affascinante rossa, sebbene nasconda tutto quanto al marito.

Per questo motivo la Campuzano si recherà molte volte a trovare l'editore, tanto che il Santacruz comincerà ad ingelosirsi per le sue misteriose assenze da casa. Inoltre crederà che sua moglie lo stia tradendo con il suo capo, quando lo vedrà sfiorare la mano della consorte una volta tornato a casa.

Un dubbio che condividerà con il suo amico Carmelo (Raoul Pena), il quale invece cercherà di tranquillizzarlo raccontandogli la verità delle clausole del contratto. Ma Severo non si fiderà delle rassicurazioni di Leal, tanto da chiedere spiegazioni perfino ad Adela (Ruth Llopis). Proprio la maestra tradirà a malincuore la promessa fatta, tanto da rivelare che Irene ha accettato un lavoro per aiutarlo economicamente, escludendo totalmente una relazione extraconiugale con Anacleto.

Come evolverà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni.