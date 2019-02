Annuncio

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sono sbarcati solo da pochi giorni all'Isola dei Famosi, ma già hanno infiammato il gossip. La Sorgè, ex fidanzata dei due tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna, si sarebbe già avvicinata al fratello di Belen. Secondo le ultime indiscrezioni, i due si sarebbero addirittura già baciati.

L'indiscrezione di Alessia Marcuzzi a 'Le Iene'

Ieri sera, alle 21.10 circa, è andata in onda una nuova puntata di 'Le Iene', presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ad un certo la Marcuzzi ha lanciato un vero e proprio scoop inedito, rivelando sull'isola è nato un nuovo flirt. La stessa Alessia ha, poi, aggiunto che nella puntata dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda questa sera, verrà mandato in onda il filmato che mostra un bacio tra due naufraghi.

I sospetti sono ricaduti sin da subito su Soleil e Jeremias che, già nei giorni scorsi, hanno dimostrato di avere una certa sintonia. Per averne la conferma, però, dovremo attendere la puntata di stasera.

Soleil Sorgè era sbarcata all'Isola dei Famosi, dichiarando che Stefano Bettarini poteva interessarle, nonostante lui fosse fidanzato. Secondo la ragazza, la relazione di Stefano Bettarini con Nicoletta Larini non sarebbe una storia duratura: 'Li ho visti uscire insieme da Temptation Island Vip, ma non mi convincono per niente. Vedremo cosa succederà'.

Soleil molla la presa su Bettarini

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, sembra aver perso quasi subito l'interesse per Bettarini ed essersi invece avvicinata a Jeremias Rodriguez.

L'uomo di casa Rodriguez e Soleil sono sbarcati insieme all'Isola dei Famosi durante la puntata andata in onda domenica scorsa. Come anticipato prima, sin da subito, è stata palese la sintonia presente tra di loro, tanto che in diverse riprese i due sono stati visti lontani dal resto del gruppo. Durante un day-time, si è visto che anche gli altri protagonisti di questa edizione dell'Isola hanno iniziato a pensare alla nascita di un flirt tra i nuovi arrivati, che sembra aver trovato conferma con la rivelazione di Alessia Marcuzzi.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda questa sera, farà il suo ingresso nel cast la modella Ariadna Romero, che potrebbe sconvolgere gli equilibri che ci sono nel gruppo.

I tre nominati, che tra poche ore conosceranno il loro destino, sono Kaspar Capparoni, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello. Insomma la quinta puntata del programma si prospetta molto interessante.