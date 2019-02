Annuncio

Francesco Chiofalo è uno degli ex protagonisti di Temptation Island. Il ragazzo ha partecipato al programma con quella che all'epoca era la sua fidanzata, Selvaggia Roma. Le cose tra i due non sono però andare per il meglio e la loro storia è finita poco dopo la messa in onda del reality show. Qualche mese fa, Chiofalo ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram dove rivelava di avere un tumore e annunciava la sua imminente operazione, che per fortuna è riuscita bene. Sabato scorso Francesco è stato ospite al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato del suo post intervento e delle problematiche con cui deve fare i conti ogni giorno.

Le rivelazioni di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ospite a Verissimo ha rivelato di star meglio, anche se ancora non è al 100% delle sue forze.

Il ragazzo ha iniziato a raccontare di aver scoperto del tumore in maniera casuale, per via di un'incidente: 'Inizialmente i medici pensavano fosse un grumo di sangue che si sarebbe poi riassorbito, ma dopo un malore una tac ha mostrato che la macchia si era allargata ed è li che abbiamo scoperto del tumore'. Il ragazzo ha parlato di quanto è stato difficile dirlo alla madre e di averla vista invecchiare di 10 anni in un solo giorno.

Francesco racconta i problemi riscontrati dopo oltre un mese dall'operazione, come non sentire più caldo o freddo, mancanza di sensibilità e percezione. Proprio per questi motivi, per il momento non gli è più possibile guidare e si sta sottoponendo ad una riabilitazione: 'Non voglio lamentarmi perché c'è chi sta peggio di me, l'importante alla fine è essere sopravvissuto'.

'La mia situazione è molto precaria'

Francesco confessa di aver perso 20 Kg e di non poter più proseguire con gli allenamenti in palestra e con l'alimentazione. Non gli è più possibile neanche prendere un aereo. L'ex protagonista di Temptation Island ha parlato della sua ex Selvaggia Roma e delle accuse che lei ha mosso nel suo confronti. Il ragazzo ha dichiarato di non sapere perché lei abbia detto certe cattiverie in pubblico, ma di conoscerla ed essere sicuro che in fondo abbia sofferto per lui in questa situazione. Infine, 'lenticchio' ha raccontato di essere stato vittima di bullismo quando era un bambino magro ed esile: 'Ho iniziato ad andare in palestra proprio per non farmi mettere più i piedi in testa'.

Tra i sogni di Chiofalo c'è quello di crearsi una famiglia tutta sua e di riuscire ad aprire una palestra.