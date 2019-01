Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 è ai nastri di partenza. Nel prime-time di giovedì 24 gennaio, infatti, andrà in onda la prima puntata della quattordicesima edizione del Reality Show. La conduttrice del programma in studio sarà Alessia Marcuzzi, coadiuvata dalle opinioniste Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Il reality vero e proprio si svolgerà sulla spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, e le gesta dei naufraghi saranno narrate dall'inviato Alvin [VIDEO]. La trasmissione sarà mandata in onda per 12 puntate complessive e prende il via con con un cast di 15 vip.

Alla lista dei Very Important People si aggiungeranno poi due concorrenti, un uomo e una donna, provenienti da ‘Saranno Isolani 2019’.

Il cast dei concorrenti de L'Isola dei famosi

Come succede già da varie edizioni, anche il cast di concorrenti de L'Isola dei famosi 2019 sarà quantomai liquido ed elastico.

Questo per dire che la trasmissione partirà certamente con una griglia di personaggi famosi, ai quali se ne aggiungeranno altri nel corso delle varie puntate. Per fare un esempio, nelle prime cinque puntate del format sbarcheranno a Cayo Cochinos dei personaggi esperti di reality (le cosiddette "polene") che inizieranno a far parte del gruppo; lo stesso gruppo, a sua volta, potrà decidere se potranno restare oppure no. Dalla puntata successiva il personaggio sopravvissuto entrerà a pieno titolo nel cast.

Per quanto concerne la prima lista di naufraghi, i primi vip a sbarcare in Honduras saranno i maschi Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Luca Vismara, Aaron Nielsen, Abdelkader Ghezzal e Marco Maddaloni; l'elenco delle femmine, invece, comprende Jo Squillo, Demetra Hampton, Youma Diakite, Grecia Colmenares, Sarah Altobello, Marina La Rosa, Taylor Mega e le sorelle Viktorija e Virginia Mihajlovic che si presenteranno al via come concorrente unico.

Nel corso della prima puntata saranno in lizza per partecipare anche Giorgia Venturini, Alice Fabbrica, Yuri Rambaldi e John Vitale. Si tratta dei quattro finalisti del format "Saranno Isolani", una sorta di antipasto del programma incentrato su dei "non vip" che hanno intenzione di partecipare al programma. Di questi quattro, i naufraghi sopra elencati dovranno sceglierne due, un uomo e una donna, che quindi entreranno a fare parte del cast.

La conduttrice e gli opinionisti

L'Isola dei Famosi 2019 inizierà ufficialmente nella prima serata di giovedì 24 gennaio. La prima puntata [VIDEO] e quelle successive potranno essere viste in tv su Canale 5 e in streaming online sull'app e sul sito Mediaset Play.

Il programma sarà condotto per la quinta volta dalla presentatrice Alessia Marcuzzi e vedrà la presenza in studio delle opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

La regia è affidata a Roberto Cenci, la casa di produzione è Magnolia.