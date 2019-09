La grande attesa è finita: finalmente torna la Champions League, con la prima giornata della fase a gironi che si disputerà tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre. Il programma prevede grandissime sfide, tutte visibili in diretta tv, tra le quali spiccano quelle delle italiane, vale a dire Napoli-Liverpool, Inter-Slavia Praga, Atletico Madrid-Juventus e Dinamo Zagabria-Atalanta. L'incontro del San Paolo, che vede i partenopei sfidare i campioni d'Europa in carica, sarà inoltre visibile anche in chiaro. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci attende in questa prima settimana europea che tutti gli appassionati di calcio attendono con trepidazione.

Champions League, il 17 settembre Napoli-Liverpool in diretta tv su Canale 5 in chiaro

La Champions League 2019-20 partirà ufficialmente martedì 17 settembre alle ore 18:55. È questo infatti l'orario delle prime due partite in programma. Una è Inter-Slavia Praga, l'attesissimo esordio dei nerazzurri di Antonio Conte nella massima competizione europea. Sulla carta si tratta dell'avversario più facile di un girone davvero ostico per l'attuale capolista del campionato.

Un match dunque assolutamente da non fallire, che potrà essere visto in diretta tv solo su Sky. Alla stessa ora si giocherà anche Lione-Zenit San Pietroburgo.Tutte le altre partite si disputeranno invece alle 21. Tra queste spicca Napoli-Liverpool, che si incrociano nuovamente a nemmeno dodici mesi di distanza dall'ultima volta. L'anno scorso, Ancelotti e i suoi hanno sfiorato l'impresa, andando vicini ad eliminare la squadra che successivamente avrebbe alzato il trofeo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Ci si aspetta un incontro combattuto e spettacolare con un San Paolo infuocato. Diretta tv, oltre che su Sky, anche su Canale 5 in chiaro.

Le altre partite, tutte visibili su Sky, sono Borussia Dortmund-Barcellona, squadre appartenenti allo stesso girone dell'Inter, Salisburgo-Genk, avversarie del Napoli, e poi ancora Ajax-Lille, Benfica-Lipsia e Chelsea-Valencia.

Primo turno Champions, il 18 settembre diretta tv per Atletico-Juventus e Dinamo-Atalanta

Passiamo a mercoledì 18 settembre, quando avrà luogo un'altra grandissima serata di Champions League.

L'antipasto delle 18:55 prevede Club Brugge-Galatasaray e Olympiacos-Tottenham, entrambi trasmesse da Sky. I piatti forti arriveranno però a partire dalle 21. Basti pensare ad Atletico Madrid-Juventus. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una rivincita dell'anno scorso. Negli ottavi di finale, infatti, Ronaldo e compagni si resero protagonisti di una splendida rimonta ai danni dei colchoneros di Simeone.

Quest'anno, con Sarri al timone dei bianconeri, si spera di dare un altro dispiacere agli spagnoli. Di certo sarà un altro grande spettacolo, visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky.

Ma l'attenzione dei calciofili italiani sarà rivolta anche ad un'altra partita, che possiamo tranquillamente definire storica. Parliamo di Dinamo Zagabria-Atalanta, l'esordio assoluto dei bergamaschi nella competizione per club più seguita al mondo.

L'augurio è quello di riuscire a vedere la banda di ragazzi terribili guidata da Gasperini esprimersi ai massimi livelli anche in Europa. L'entusiasmo può essere l'arma in più dei nerazzurri, che affronteranno una diretta concorrente di un girone che, tolto il Manchester City, si prevede molto equilibrato. Anche in questo caso, non ci sarà diretta tv in chiaro, ma solo per gli abbonati Sky.

Completano il programma di mercoledì Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca, Shakhtar-Manchester City, PSG-Real Madrid, Bayern Monaco-Stella Rossa. Anche questi match sono un'esclusiva Sky.