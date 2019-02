Annuncio

Annuncio

Nilufar Addati, la bella italopersiana ex tronista di Uomini e donne, ha scritto un post sui social facendo preoccupare molto i suoi follower. La ragazza ha informato i fan di aver avuto un incidente questa mattina, essendosi schiantata con l'auto contro un albero. La Addati si è affrettata a precisare di star bene, ma di aver versato qualche lacrima per lo spavento. Nilufar non ha spiegato la dinamica dell'incidente, sottolineando di non essersi fatta nulla e, soprattutto, di non aver recato danno ad alcuno. Nilufar ha poi pubblicato la foto della sua auto, una jeep che ha riportato alcune ammaccature. Non è un periodo particolarmente favorevole per l'affascinante italopersiana dagli occhi di ghiaccio, in quanto la giovane è ritornata da poco single dopo la rottura con Giordano Mazzocchi. I due si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi ma la loro storia non è andata oltre pochi mesi.

Annuncio

Alcune incomprensioni e le differenze caratteriali hanno separato i due ragazzi la cui storia d'amore ha fatto sognare migliaia di fan. La Addati sembra non essersi ripresa del tutto dalla fine della sua storia con Mazzocchi, avendo creduto fino alla fine che potesse nascere un amore duraturo.

Nilufar assente alla scelta di Mastroianni, amico di Giordano

Nilufar Addati ha fatto sapere che non parteciperà alla scelta di Luigi Mastroianni al castello, per 'ovvi motivi'. Tra questi vi potrebbe essere la probabile presenza di Giordano Mazzocchi accanto a Mastroianni per sostenerlo alla fine del suo percorso televisivo a Uomini e Donne. Nilufar forse non si è sentita ancora pronta a rivedere il suo ex ragazzo col quale ha fatto dei progetti, sfumati poi nel nulla.

Annuncio

I migliori video del giorno

La giovane, che alla corte di Maria De Filippi ha avuto un percorso piuttosto accidentato, ha deciso di vivere una storia con Giordano, ma i continui litigi hanno fatto sì che l'incanto sia svanito. Molti fan vorrebbero rivedere i due ragazzi assieme, ma questa al momento sembra una possibilità remota, in quanto le strade della Addati e di Mazzocchi sembrano ormai diverse. Usciti dagli studi del fortunato programma di Canale 5, l'ex tronista e la sua scelta hanno vacillato a contatto con le difficoltà della vita quotidiana. Il loro amore, nato sotto i riflettori, non è apparso più così solido come nell'impeto della scelta fatta in studio. Tuttavia, non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione e gli aggiornamenti di cui i diretti interessati rendono partecipi i propri follower.