Il 18 febbraio comincia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 che regala nuove sorprese ai milioni di spettatori. L'attenzione principale viene rivolta intorno alla figura di Valerio che continua ad avere un comportamento sfuggente nei confronti di Elena. L'arrivo dell'ex moglie ha sconvolto la vita del Viscardi venuto a conoscenza anche di un'amara verità legata al passato perché Simona ha avuto una storia con Alberto. Gli spoiler delle puntate che arrivano fino al 22 febbraio fanno notare che Elena pensa al progetto di famiglia con Valerio nonostante l'uomo non abbia il tempo per dedicarsi alla gravidanza della compagna. Valerio si reca in carcere, accompagnato da Simona per vedere Vera e quest'incontro tra madre e figlia può essere fondamentale per la detenuta.

Valerio vuole capire quali siano i suoi sentimenti ma deve fare i conti con le macchinazioni di Alberto

Inoltre il fratello di Veronica si trova alle prese con i sensi di colpa che sembrano rodere l'uomo in merito a quanto successo con Simona. Adele, dal canto suo vive un periodo difficile ma, supportata da Giulia, cerca di mettere alle spalle la storia con Manlio. Nel frattempo il padre di Susanna (Agnese Lorenzini) non si arrende ripresentandosi nella vita di Adele mentre Alberto tenta di confessare a Valerio i suoi dubbi. Il compito di Giulia sarà quello di dissuadere la consuocera dall'intenzione di dare una nuova possibilità al marito; Vittorio, rimane sorpreso di fronte all'inaspettata complicità tra i genitori.

Elena triste per la fine della storia

Il Viscardi, invece, tenta di capire quali siano i sentimenti mentre le trame ordite da Alberto (Maurizio Aiello) alle spalle dell'uomo provocano delle perplessità in merito alla situazione. La fidanzata di Niko finisce per pagare le conseguenze della crisi dei genitori poiché non sa in che modo gestire la vicenda. Vittorio riceve l'aiuto da una persona inaspettata. Il figlio di Guido supera l'incubo in cui pensava di essere caduto ma le sorprese non finiscono per il ragazzo che riceve l'aiuto da parte di una persona inaspettata. Elena, invece, rimane traumatizzata dall'epilogo con Valerio consapevole di essere stata presa in giro dall'uomo e Franco è chiamato a risolvere un'emergenza legata alla figlia; infine Vittorio escogita un piano per far ingelosire Anita.