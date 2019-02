Annuncio

Proseguono le avventure dei personaggi della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti dall'11 al 17 marzo fanno notare che Raffaele vivrà momenti di tensione per via della difficile relazione tra Beatrice e Diego. Il fratello di Patrizio si sentirà preso in giro a causa dei segreti nascosti dalla compagna, mentre Andrea e Arianna faranno un passo in avanti per ciò che concerne l'adozione. La Pergolesi non ha mai abbandonato il sogno di diventare madre e Silvia si renderà conto delle fragilità di Alex. La madre di Rossella si impegnerà in prima persona per aiutare la ragazza nel prendere la giusta decisione nel difficile rapporto con Vittorio. Raffaele cercherà invece di parlare a Renato riguardo i dubbi mostrati verso Beatrice, ricevendo la conferma inaspettata da parte del figlio.

Adele si renderà conto dello strano comportamento di Manlio

Adele crederà di aver trovato finalmente la stabilità nella convivenza con Manlio ma Giulia non avrà alcun dubbio a ritenere che si tratti in realtà di un rapporto pieno di incertezze. La madre di Niko si dirà preoccupata per la decisione presa a sorpresa dalla madre di Susanna, ovvero quella di lasciare la Terrazza per fare ritorno a casa. Nel frattempo, tra Alex e il figlio di Guido andrà in scena una pesante lite che potrebbe portare alla rottura del rapporto d'amicizia dei due ragazzi. Adele comprenderà che Manlio vuole metterle i bastoni tra le ruote in merito al lavoro, questo dopo aver ricevuto dal marito la proposta di concedersi un viaggio all'estero.

Marina vuole aiutare la nipote

La signora Picardi vorrebbe mettere in cima alle sue prerogative gli impegni per la ristrutturazione di casa Poggi e tale retroscena provocherà a sorpresa la furia di Manlio. Il rapporto tra Mariella e il comandante diventerà sempre più stretto al punto che Mariella invierà una foto del figlio a Guido, creando però la gelosia di Cerruti. Inoltre Filippo avrà un incontro con una persona che potrebbe spingere Serena a compiere inaspettatamente una scelta saggia riguardo all'eredità di Gigi Del Colle. Manlio nel frattempo ha deciso che Giulia sarà la prossima vittima, mentre Franco cercherà di aiutare Niko e Susanna a soccorrere la signora Picardi. Infine Marina si renderà conto delle paure della nipote e avrà intenzione di fissare un appuntamento con il professore d'italiano con il quale avrà un acceso confronto.