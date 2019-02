Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole', che quotidianamente pone lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo fanno notare che nasce una lite tra Mariella e Salvatore in quanto l'Altieri lotta con i propri dubbi e sogna di costruire una famiglia con Guido dicendo al comandante la verità sul figlio. Serena (Miriam Candurro) si sente stanca di affrontare la situazione dell'eredità del padre ma questa vicenda ricompare nella vita della donna. La moglie di Filippo viene chiamata dalla cugina che, in passato, ha tentato d'ingannare la Cirillo, per trovare un accordo.

Ciro, dal canto suo non ha intenzione di abbandonare Franco (Peppe Zarbo) che si trova alle prese con un momento difficile dopo aver subito la vendetta di Prisco.

Franco cerca di aiutare Angela

Nel frattempo sta per arrivare la festa in maschera e Alex non sa quale vestito scegliere ma Vittorio si offre per accompagnare la ragazza. L'unico scopo del figlio di Guido (Germano Bellavia) è di provocare la gelosia di Anita ma il piano del ragazzo non procede nel modo giusto. Mariella (Antonella Prisco) con il passare del tempo trova difficoltà a mantenere il segreto riguardo alla paternità del comandante mentre Franco (Peppe Zarbo) deve fare i conti con le conseguenze della ferita. Il Boschi non riesce a muoversi ma, nonostante quest'ostacolo, va in aiuto di Angela in difficoltà per un problema alla macchina.

Ciro tenta d'indagare sul possibile coinvolgimento di Gaetano e Niko (Luca Turco) vive momenti di tensione per la situazione della compagna stanca della responsabilità di occuparsi del padre.

Silvia si accorge della dote di Alex; Adele alle prese con i dubbi

Adele, invece, s'impegna in prima persona per riprendere regolarmente la sua vita e Ornella che, all'apparenza si presenta come una donna determinata e forte, ha un periodo di crisi. Alex e Vittorio (Amato D'Auria) cominciano a riflettere su quanto avvenuto tra di loro; Manlio ritorna nella vita di Adele (Sara Ricci) riuscendo a mettere pressione nei confronti della consorte. La madre di Susanna si trova a fare una scelta inaspettata per il futuro e Arianna riprende il vecchio sogno che non ha mai voluto abbandonare.

Infine Alex vuole allontanarsi dal figlio di Guido mentre Silvia, dopo aver parlato con Arianna e Andrea, si rende conto della dote nascosta della giovane donna.