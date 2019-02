Annuncio

Annuncio

Nelle trame delle puntate della soap Il Segreto andate in onda in Spagna nel corso di questa settimana (cap. 2012 - 2016) e che in Italia vedremo tra circa un anno, non mancano i colpi di scena e gli eventi intriganti. Fe, dopo essere riuscita a fingere la sua morte grazie alla complicità di Alvaro, è stata portata via e nascosta a Villa Montenegro. Qui Raimundo le ha fatto capire che è ormai tempo per lei di lasciare Puente Viejo e di cercare di rifarsi una vita altrove, ma lei non vuole partire senza essere accompagnata dall'Ulloa. Tuttavia, quest'ultima vorrebbe anche che il suo amato Mauricio, la seguisse. L'ex locandiere riesce poi a procurarsi un biglietto per le Americhe in modo che Fe possa raggiungere Rosario e Prado, entrambe disposte ad accoglierla a braccia aperte.

Annuncio

Mauricio è costretto a dire la verità sulla sua amata a Saul, Julieta ed a donna Consuelo in modo che essi si fingano tristi per il decesso di Fe e che le diano l'ultimo saluto durante la veglia funebre. Intanto Elsa pone delle domande ad Alvaro su come sia riuscito ad aiutare la vinaia.

Alvaro bacia Elsa che lo ricambia con passione

Elsa chiede ad Alvaro cosa abbia fatto per permettere a Fe di fingersi morta per poi potersi nascondere alla villa. Il medico le risponde di aver firmato per lei un falso certificato di morte in modo che nessuno la cercasse durante i suoi spostamenti. La consapevolezza che egli abbia fatto una buona azione per una paesana, permette ad Elsa di vedere Alvaro con occhi diversi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lui se ne accorge e prova l'impulso di baciare la ragazza, che gli risponde con un bacio appassionato. Antolina arriva all'emporio e chiede chi fosse l'uomo che suo marito ha ingaggiato per far seguire Alvaro. Dolores le risponde che Isacco ha deciso di far seguire il dottor Martinez da un investigatore privato per capire se egli, stando così vicino ad Elsa, sia una brava persona o meno.

Francisca e Fernando offrono soldi a Roberto perché se ne vada da Puente Viejo

Alla Casona intanto, regna un certo caos. Mauricio conferma a Fe che è andato tutto bene, i suoi documenti sono pronti ed ora può partire per cominciare una nuova vita altrove. Maria nel frattempo, è rimasta sola alla villa con i suoi due figli Beltran ed Esperanza, mentre invece Gonzalo è partito da tempo.

Annuncio

Maria si stava riavvicinando al Mesia, ma mentre Fernando stava per dichiararsi la Castaneda è stata raggiunta da Roberto, un suo caro amico cubano con il quale ella ha uno stretto legame. Tanto che pochissimo tempo fa egli le ha dichiarato i suoi sentimenti.

Alla villa arriva un pacco inviato da Gonzalo, aprendolo Maria comprende che nonostante tutte le incomprensioni, il suo cuore è sempre e solo del giovane Castro.

Roberto l'ascolta e le ribatte che non gli importa di ciò perché il suo cuore batte invece solo per lei. Fernando rimane molto male di essere diventato ora addirittura la terza scelta sentimentale per Maria. Francisca intanto sta pensando a come liberarsi di Roberto. La nobildonna infatti, mettendosi d'accordo con il Mesia, pensa di offrire all'uomo una grossa somma di denaro purché egli se ne vada dalla villa e dimentichi Maria per sempre.

Roberto sfida Francisca e vince

Francisca e Fernando si sentono già molto felici all'idea che Roberto accetti i soldi e se ne torni a Cuba, ma una brutta sorpresa li attende.

Al ritorno di Maria, egli la accoglie contento e sembra sul punto di raccontargli quanto è appena accaduto. La Montenegro ed il Mesia apprendono così che Roberto ha acquistato la banca dove Francisca tiene gran parte del suo denaro. La dark lady per questa volta ha perso la sfida.