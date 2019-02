Annuncio

Annuncio

E' tempo di scelte a Uomini e donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Teresa Langella trasmessa lo scorso 15 febbraio è ora la volta della dichiarazione di Lorenzo Riccardi. La scelta di quest'ultimo sarà trasmessa nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne" il prossimo 22 febbraio. Dopo la trasmissione dei primi due appuntamenti, non resta che attendere il fatidico momento di Luigi Mastroianni che, durante l'ultima registrazione del trono classico, si è dichiarato ormai pronto a portare a termine il proprio percorso. Chi sarà la scelta di Luigi? Ad aver rivelato indirettamente il nome potrebbe essere stato il suo grande amico, Giordano Mazzocchi.

Annuncio

U&D la scelta di Luigi Mastroianni: un gesto di Giordano Mazzocchi potrebbe rivelarla

Dopo circa cinque mesi dal trono, chi sarà la scelta finale del tronista Luigi Mastroianni? E' questo un quesito che il pubblico di Uomini e Donne non riesce a risolvere. Se per certi versi Luigi si è dimostrato molto vicino ad Irene in altre circostanze il tronista ha fatto credere di essere interessato altrettanto alla news entry Valentina. Al momento non è possibile conoscere il reale nome della scelta al contrario di Giordano Mazzocchi che (essendo grande amico di Luigi) saprà senza alcun dubbio la preferenza dell'ex fidanzato di Sara Affi Fella.

Sebbene il nome della prescelta da Luigi rimarrà un mistero ancora per un po' (sino al momento della registrazione del weekeend in villa e della scelta al castello) Mazzocchi potrebbe aver commesso un'insolita "gaffe" e indirettamente lasciato intendere il nome di colei sulla quale ricadrà la decisione definitiva del tronista.

Annuncio

I migliori video del giorno

Giordano Mazzocchi e la 'gaffe' sui social: il like inaspettato

Giordano Mazzocchi si è recentemente lasciato sfuggire un 'like' su Instagram. L'apprezzamento dell'ex fidanzato di Nilufar Addati è ricaduto su un'immagine che ritrae Luigi insieme alla giovane corteggiatrice Irene Capuano. Secondo questo gesto potrebbe essere proprio quest'ultima la scelta di Mastroianni. Stando al pensiero di gran parte dei fan non avrebbe alcun senso il gesto di Giordano qualora la preferenza del suo amico si rivelerebbe essere Valentina. E' naturale che Mazzocchi si schieri sempre con Mastroianni e che di conseguenza il ragazzo sia già a conoscenza della scelta di Luigi. Per confermare tale ipotesi non ci resta che attendere la registrazione della terza puntata dello "Speciale Uomini e Donne".