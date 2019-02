Annuncio

Nuovi dettagli sull'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella e Vittorio Paganini. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che lei qualche mese fa si è trovata al centro delle polemiche per aver mentito sul suo status sentimentale. La ragazza di Venafro, infatti, mentre era seduta sul trono, continuava la sua storia d’amore con Nicola Panico. E’ stato proprio lui a raccontare tutta la verità, dopo aver saputo che Sara Affi Fella intanto frequentava anche il calciatore del Torino Vittorio Parigini.

Quest'ultimo, dopo aver saputo tutte le bugie di Sara, sembrava aver voltato pagina, ma nelle ultime ore i due si starebbero mandando dei messaggi a distanza.

Movimenti social sospetti tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini

La Affi Fella e Vittorio Parigini in queste ore hanno pubblicato sui social dei messaggi che fanno pensare che tra i due non è ancora arrivata la fine definitiva.

In particolare, entrambi hanno pubblicato una canzone del cantante Ultimo, uno degli artisti in gara a Sanremo 2019: una coincidenza che non è sicuramente passata inosservata. A creare ulteriori sospetti, poi, il fatto che la Affi Fella successivamente ha pubblicato una Instagram Stories, accompagnata alla didascalia ''Tu sai''. Insomma sembra proprio che i due si stiano mandando dei messaggi in codice. Di recente un amico di Nicola Panico aveva portato di nuovo a galla il caso Sara Affi Fella, confessando che l’ex tronista avrebbe continuato a stare con Nicola Panico, anche dopo le polemiche nate dopo le confessioni del calciatore.

U&D, dopo la confessione di Nicola Panico forse Sara continua a raccontare bugie

Secondo il racconto dell'amico di Nicola Panico, la Affi Fella avrebbe promesso al suo fidanzato che non avrebbe rilasciato nessuna intervista contro di lui, per poi smentirsi da sola.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista sulla rivista ''Chi'', dove oltre a scusarsi con Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, ha incolpato il suo ex Nicola Panico di averla ''costretta'' a proseguire il cammino come tronista per ottenere più visibilità. A quanto pare, però, la bella Sara sembra in realtà ancora molto innamorata di Vittorio Parigini che più volte ha smentito di essere tornato insieme a lei. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su tutta questa vicenda che sta appassionando da mesi il pubblico di Uomini e Donne e non solo.