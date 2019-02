Annuncio

Annuncio

Lunedì 18 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Adele, stanca di subire le violenze del marito. La donna vuole dare una svolta alla propria vita e si rende conto della gravità della situazione al punto tale da vedersi costretta a chiedere aiuto a Giulia, pronta a mostrare la sua vicinanza alla consuocera. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino a venerdì 22 febbraio, svelano che la famiglia Picardi vive un periodo difficile che finisce per avere delle conseguenze negative per Susanna. La ragazza ha appena superato l'esame di avvocato ma rimane sconvolta di fronte alla crisi dei genitori, mentre Elena pensa che ci siano i presupposti per costruire una famiglia con Valerio: nuovi cambiamenti, però, sembrano allontanare i due innamorati.

Annuncio

Il Viscardi deve incontrare Vera ma finisce per cadere in preda ai sensi di colpa in merito al rapporto con Simona. Alberto spinge l'amico a raccontargli la situazione. Adele, dal canto suo, non riesce a dimenticare Manlio e pensa alla possibilità di un riavvicinamento con il marito.

Susanna non vuole dare dei dispiaceri ai suoi genitori, Giulia cerca di aiutare Adele

Intanto Giulia tenta di dissuadere la consuocera dalla propria intenzione di tornare dal marito mentre Vittorio (Amato D'Auria) non comprende il motivo della complicità tra i genitori. Valerio, dopo aver tradito Elena, ha le idee confuse e tenta di fare chiarezza riguardo ai suoi sentimenti, sebbene si trovi alle prese con le macchinazioni ordite da Alberto (Maurizio Aiello).

Annuncio

I migliori video del giorno

Susanna, invece, non sa in che modo gestire la situazione dei genitori soprattutto perché non vuole dare dei dispiaceri ai familiari. Nel frattempo, Vittorio riceve l'aiuto da una persona inaspettata mentre Elena resta sconvolta di fronte alla notizia di quanto avvenuto tra Simona e Valerio.

Franco non si rende conto di essere nel mirino di Gaetano Prisco

Franco (Peppe Zarbo), dal canto suo, dimostra di non comprendere il rischio proveniente da Gaetano e il Boschi cerca di rendere felice la figlia Bianca, mentre Guido ha perso la speranza di recuperare il rapporto con Mariella. Vittorio (Amato D'Auria) mette in atto un piano per provocare la gelosia di Anita, aiutato dalla collaborazione di Alex.

Annuncio

Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Giulia, invece, si impegnano in prima persona per dare il giusto supporto ad Adele. Infine il comandante Del Bue si sfoga con il figlio.