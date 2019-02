Annuncio

Terzo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. Nell’appuntamento di ieri è proseguito il confronto tra Riccardo e Roberta. Il cavaliere ha deciso d’interrompere la conoscenza con la dama [VIDEO], dichiarando che avrebbe voluto fare questa scelta già nella puntata scorsa. La ragazza, delusa, è tornata nel parterre femminile, ma sarà stata, veramente, messa la parola fine? Staremo a vedere.

Intanto è stata riaperta la pagina sullo scandalo che ha coinvolto Gian Battista e Claire. Quest’ultima ha inviato alla redazione un video di 8 minuti, dove spiega le sue motivazioni, dichiarando che tutta la situazione è stata fraintesa, che ha fatto questo per bloccare il carattere irascibile di Gian Battista e che vorrebbe tornare in studio per avere diritto di replica.

Per questo motivo sia la dama che il cavaliere sono stati invitati in trasmissione, ma da questo incontro è sbucato un altro documento che mette ko la sincerità di Claire. Infatti la dama ha inviato un messaggio vocale a Gian Battista, dove gli diceva che Umberto (altro cavaliere ndr) l’ha telefonata dicendole che avrebbe detto alla redazione che avrebbe iniziato la conoscenza di un’altra donna e che lei (Claire) si sarebbe dovuta dimostrare infastidita. La dama, nonostante la veridicità dei fatti, smentisce tutto e a quel punto Maria De Filippi sbotta dicendole “allora tu straparli al telefono quando parli con lui (riferito al Gianbattista)”.

Come proseguirà la vicenda? Per scoprirlo, leggete il racconto della puntata.

Uomini e Donne, Trono Over - 13 febbraio 2019

15.53 - Antonio, venuto a conoscere invano Angela, decide di fare un ballo con Anna Maria.

15.34 - Angela annuncia che vuole lasciare il programma.

15.30 - in studio fa il suo ingresso Antonio, un altro cavaliere che vuole corteggiare Angela.

15.27 - secondo Angela, Beniamino ha esagerato durante l'esterna, dopo un po' abbandona lo studio ed è Tina a convincerla a rientrare.

15.19 - Angela non si siede di fronte a Beniamino e decide di sedersi nel parterre femminile.

15.15 - Angela fa il suo ingresso in studio.

15.08 - si prosegue il programma con Beniamino.

Settimana scorsa il cavaliere e Angela avevano deciso di andare a cena insieme e subito dopo avrebbero dovuto vedere la casa di lui. Beniamino, dopo la cena, l'ha accompagnata in albergo e ha deciso d'interrompere la conoscenza. Non le sono piaciuti i suoi comportamenti troppo aggressivi.

Tra Benny e Angela non ha funzionato, sentite perché 😉 #uominiedonne pic.twitter.com/kzphr6O4Uv — Uomini e Donne (@uominiedonne) 13 febbraio 2019

15.02 - Gian Battista e Claire chiedono a Maria De Filippi di poter rimanere, rispettivamente, nel parterre maschile e femminile. Maria De Filippi dice che è una persona educata e non manda via nessuno, però sta alla loro coscienza, soprattutto se questa è in buona fede, decidere se rimanere o no; se nessun uomo vorrà conoscere Claire, la stessa dovrà abbandonare il programma. il pubblico, Tina Cipollari e Gianni Sperti non sono per niente d'accordo sulla decisione di farla rimanere.

15.00 - Gian Battista dichiara che non vuole avere più niente a che fare con Claire.

"Io sono stato abbagliato dal tuo amore" Gian Battista vs Claire, voi da che parte state? #uominiedonne pic.twitter.com/zrVba2bmf8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 13 febbraio 2019

14.54 - nonostante il messaggio vocale senza equivoci di Claire, Umberto reagisce in maniera strana, nel senso che invece di arrabbiarsi con la dama, prosegue a prendersela contro Gian Battista.

14.52 - Tina Cipollari definisce Claire una donna pericolosa e diabolica.

14.46 - si riprende con il Trono Over di Uomini e su ciò che è successo ieri in studio tra Gian Battista, Claire e Umberto.