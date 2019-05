Ieri sera, sabato 18 maggio, Maria De Filippi ha condotto la semifinale del celebre programma TV "Amici". La finale del talent si svolgerà sabato 25 maggio e decreterà il vincitore tra i cantanti Alberto e Giordana e i ballerini Vincenzo e Rafael. Una sfida equa tra due artisti nel canto e due nel ballo, due appartenenti alla squadra bianca e due alla squadra blu (le squadre sono state 'annullate' nella semifinale).

La puntata ha visto la partecipazione di quattro giudici speciali (oltre alla sempre presente Loredana Bertè ed i suoi 'battibecchi' con il docente di canto Rudy Zerbi): il rapper J-Ax, la conduttrice Antonella Clerici, la cantante Romina Power e l'attrice Sabrina Ferilli. Presenti anche i comici Pio e Amedeo per la consueta irruzione nello spettacolo al fine di spezzare la tensione della gara.

Super ospite della puntata l'artista Renato Zero che ha presentato il nuovo singolo e il nuovo tour: l'autore de 'I migliori anni della nostra vita' ha cantato con i ragazzi sul celebre brano 'Madame'.

Amici, eliminata Tish.: la finale sabato 25 maggio.

L'avvincente sfida tra i cinque semifinalisti ha decretato l'eliminazione della cantante diciottenne Tish che ha, comunque, incassato i complimenti di tutti i professori oltre alla vittoria del premio Tim Music (e dei 20.000 euro messi in palio). Le emozioni non sono, però, finite perché tutti i cantanti arrivati in semifinale hanno ricevuto il disco d'esordio e la pubblicizzazione degli stessi: il ballerino Vincenzo ha ottenuto un contratto di lavoro per sei mesi in America con la nota compagnia Complexions Contemporary Ballet.

La serata ha visto una serie di sfide dirette, sfide che hanno decretato, ogni volta, un vincitore che, di conseguenza, ha avuto accesso alla finale. La prima sfida è stata vinta dal ballerino di danza classica Rafael che si è distinto per eleganza e professionalità ed è stato premiato dal televoto. La seconda sfida è stata vinta dalla cantautrice Giordana che, oltre a scrivere pezzi per importanti nomi della musica italiana (per esempio Tiziano Ferro), ha anche firmato un bel brano per un suo compagno di percorso ad Amici ed anche lui finalista, Alberto.

Giordana è stata premiata dai professori, prendendo la maglia dorata della finale.

La terza sfida viene, invece, è stata giudicata dal coreografo Luciano Cannito e dal direttore d'orchestra e docente di canto Beppe Vessicchio: a vincere è stato Alberto, da molti già indicato come potenziale vincitore del programma, grazie alle sue grandi doti canore, alla sua estensione vocale ma anche al suo atteggiamento educato e rispettoso verso il pubblico, i giudici, i docenti e la conduttrice.

Alberto ha più volte stupito il pubblico durante le sue esibizioni per l'impeccabilità delle stesse e la loro forza.

L'ultima sfida, quindi, si è svolta tra il ballerino Vincenzo e la cantante Tish: l'ultimo finalista è stato il danzatore siciliano, il quale ha commosso anche la severissima maestra Alessandra Celentano: Vincenzo ha impressionato tutti per la sua straordinaria dote di improvvisazione e interpretazione.

A chiudere la puntata la presentazione dei nuovi singoli di J-Ax ('Ostia Lido') e di Loredana Bertè ('Tequila e San Miguel'): l'appuntamento è per sabato prossimo (25 maggio) per il gran finale di Amici 2019.