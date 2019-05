La tanto attesa serata finale di "Amici di Maria De Filippi" del 25 maggio si sta avvicinando e, nel corso della semifinale di ieri sera, sono stati decretati i nomi dei quattro finalisti. Si tratta innanzitutto dei due cantanti (dati per favoriti dai bookmakers) Alberto Urso e Giordana Angi, e dei due ballerini Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit Castro.

Quasi certamente, dunque, per la prossima settimana si assisterà a delle sfide al cardiopalma, poiché i quattro talenti hanno già ampiamente dimostrato di sapersi muovere al meglio sul palco.

Amici: Alberto, Giordana, Vincenzo e Rafael in finale

Dopo settimane e settimane di sacrifici, solo quattro concorrenti di questa diciottesima edizione di "Amici di Maria De Filippi" sono riusciti a strappare un pass verso la finale. Al momento il favorito per il successo è Alberto Urso, cantante lirico di Messina già noto al mondo della televisione per aver partecipato quando aveva 13 anni al programma "Ti lascio una canzone".

La principale rivale del tenore siciliano dovrebbe essere Giordana Angi, nata a Vannes (in Bretagna) il 12 gennaio 1994. La cantante vanta già in carriera una breve collaborazione con Tiziano Ferro nel 2016 ed una partecipazione non particolarmente fortunata a Sanremo Giovani nel 2012.

Alle spalle dei due cantanti troviamo Rafael Quenedit Castro, ballerino 22enne cubano conosciuto nel suo Paese per aver fatto parte del Balletto Nazionale di Cuba e per aver vinto la medaglia d'oro al ballo di Cape Town.

Infine c'è Vincenzo Di Primo, danzatore catanese vincitore nel 2016 del Grand Prix di Losanna. Dunque, anche se per le quote dei pronostici della vigilia non vengono considerati dei favoriti assoluti per il trionfo finale, si tratta comunque di due ottimi talenti del mondo del ballo che potrebbero anche riservare qualche sorpresa al pubblico di "Amici 18".

I premi assegnati ad alcuni alunni

Come ogni anno, ad alcuni alunni della scuola di "Amici" sono stati assegnati dei premi speciali.

Tra questi figura Tish, cantante 18enne di origini serbe che nel corso della semifinale del talent-show si è assicurata il trofeo Tim Music ed un premio in denaro del valore di 20mila euro in gettoni d'oro.

Vincenzo Di Primo, oltre ad essersi aggiudicato la maglia d'oro per l'accesso alla finale sconfiggendo la rivale Tish, ha ricevuto un contratto di sei mesi con la Complexions Contemporary Ballet, compagnia di danza di New York tra le più rinomate al mondo che consentirà indubbiamente al giovane ballerino di fare ulteriore esperienza in questo settore.

Questi riconoscimenti speciali lasciano intendere tutto il talento mostrato dai concorrenti di "Amici 18", in attesa di sapere chi riuscirà ad aggiudicarsi la prossima settimana la vittoria finale.