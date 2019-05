Le novità sono all'ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful, nelle quali il segreto sullo scambio delle culle torna ad essere di grande attualità. Il ritorno di Steffy a Los Angeles insieme alle bambine aumenta il senso di colpa di Flo e Zoe, che quasi quotidianamente si trovano a fare i conti con i dubbi sulla cosa giusta da fare. E proprio una delle loro conversazioni alla Forrester Creations viene ascoltata per caso da Xander, che pretende delle spiegazioni dalla sua fidanzata.

Pubblicità

Pubblicità

Ma non è questa l'unica grande novità delle puntate d'oltreoceano in onda a fine maggio. In esse, infatti, Hope informa Liam di non voler andare oltre con il loro matrimonio, dato che lei intende occuparsi a tempo pieno del piccolo Douglas mentre lo Spencer dovrebbe dedicarsi maggiormente a Phoebe e Beth.

Anticipazioni Beautiful: la motivazione poco attendibile di Hope

Secondo quanto riportano le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, Hope decide di mettere la parola fine alla sua unione con Liam.

Anticipazioni Beautiful: Hope rinuncia a Liam

Dopo avere lottato per conquistare lo Spencer, come sta accadendo proprio nelle attuali trame italiane, la Logan non vuole andare oltre, adducendo delle motivazioni poco attendibili. A suo dire, Liam deve tornare da Steffy per crescere insieme a lei le piccole Kelly e Phoebe. Allo stesso tempo, Hope è colpita dalla lettera (finta) scritta da Caroline prima della sua morte e ritiene di dover rappresentare per Douglas la sostituta perfetta della madre spirata troppo presto.

Pubblicità

Con questi presupposti, Liam non può fare altro che accettare la richiesta della moglie, chiedendole di trascorrere un'ultima serata insieme, pensando a quello che sarebbe stato se Beth non fosse "morta". Allo stesso tempo, la Logan fa capire a Steffy che vedrebbe positivamente un suo ritorno di fiamma con lo Spencer.

Trame Beautiful: una brutta sorpresa per Xander

Il matrimonio di Hope e Liam giunge al termine proprio nel momento in cui la verità sullo scambio di culle è più vicina che mai.

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 27 al 31 maggio rivelano che un altro personaggio scopre come stanno le cose: si tratta di Xander, il quale ascolta per caso una conversazione tra Zoe e Flo. Il cugino di Maya pretende delle spiegazioni dalla fidanzata che non può fare altro che confessare il coinvolgimento di Reese e la sua successiva decisione di mantenere Il Segreto, per evitare che il padre finisca in carcere. Il numero delle persone a conoscenza della vera identità di Phoebe Forrester sale a cinque ovvero Xander, Zoe, Flo, Shauna e ovviamente Reese.

Pubblicità

E molto presto a loro potrebbe aggiungersi anche Thomas, che a sua volta potrebbe decidere di non parlare per non perdere Hope. Comunque sia, questo mistero non durerà ancora a lungo dato che, come lo stesso Bradley Bell ha rivelato, verrà a galla durante le puntate estive.