Romina Power è una delle artiste più amate e seguite del panorama nazionale ed internazionale. L'ex moglie di Al Bano spesso usa il suo profilo social per inviare dei messaggi ai suoi fan e magari farli riflettere su alcune questioni. Questa volta però gli ultimi due scatti della donna hanno diviso l'opinione pubblica.

La cantante italo-americana tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato due scatti in cui ha espresso la sua preoccupazione per le scie chimiche.

Romina Power preoccupata per le scie chimiche: lo scatto divide il web.

A quanto pare l'argomento sembra stare molto a cuore alla Power tanto da ipotizzare che un domani gli effetti di questi sperimenti saranno devastanti per l'essere umano e per l'ambiente.

Nel primo scatto l'artista si chiede cosa stiano combinando nei nostri cieli. Nella seconda foto invece, Romina sembra piuttosto preoccupata per il destino dell'America, della California e soprattutto per il mondo. Di solito le foto pubblicate dalla partner artistica di Al Bano Carrisi vengono accolte con molto entusiamo dai suoi follower ma stavolta non sembrano aver fatto breccia nel cuore di molti.

Nonostante siano arrivati dei like, alcuni utenti sono sembrati piuttosto scettici.

L'argomento delle scie chimiche è un capitolo che spesso divide e spacca l'opinione pubblica. Anche in questo caso l'allarme lanciato da Romina Power non è riuscito ad arrivare al cuore dei tantissimi fan della donna.

In una situazione analoga alle ultime due foto, Romina Power aveva fatto discutere alcuni suoi fan. L'artista appassionata di libri aveva condiviso sul suo profilo social un libro dal titolo 'Il cancro non è una malattia', con tanto di discalia: "Bel libro e bravo autore", ma anche in questo l'artista ha diviso l'opinione pubblica. Chissà se questo sia il tipico caso in cui vale la pena leggere un libro, nonostante una copertina controversa.

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme: lo scatto della fanpage che commuove il web

Questi giorni per l'artista statunitense non sono affatto dei giorni facili, poiché ricorre l'anniversario della morte di suo padre. Nelle scorse ore la fanpage ufficiale dei due artisti è riuscita a commuovere il web grazie ad uno scatto che vede i due beniamini insieme, sulla tomba di Tyrone Power. In poco tempo la foto ha raggiunto tantissimi like ed è tornata a far sperare i fan che da sempre sperano nel ritorno di fiamma dei due ex coniugi.

A proprosito di riavvicinamento tra Al Bano e Romina, le ultime dichiarazioni del cantante potrebbero far molto piacere ai suoi fan. Il Leone di Cellino San Marco tramite un'intervista rilasciata a Novella 2000 ha smentito categoricamente le nozze con Loredana Lecciso ribadendo di aver già fatto una volta un passo così importante come quello del matrimonio.