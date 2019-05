L'ultima puntata di Grey's Anatomy è stata teatro della tanto attesa decisione di Maggie Pierce in merito alla proposta di convivenza del suo compagno Jackson. Il cardiochirurgo, grazie al supporto di Lucas Ripley, ha confessato le sue paure al fidanzato, pur non nascondendo la voglia di intraprendere questa nuova avventura. L'episodio si è concluso con i due medici pronti a vagliare ogni opzione nella speranza che le preoccupazioni della donna possano cessare.

Jackson e Maggie FONTE: Google Immagini

Inoltre, come anticipato dalla trama ufficiale di Grey's Anatomy 15x24, i due giovani partiranno per una fuga romantica in campeggio per ritagliarsi qualche giorno da dedicare solo al loro amore.

Questi finora gli unici spoiler riguardanti la coppia formata da Jackson e Maggie, ma è grazie ad una recente intervista a Jesse Williams che è emerso qualche particolare in più.

Jesse Williams: 'La convivenza potrebbe danneggiare la coppia'

Il volto di Jackson Avery, intercettato dai microfoni di TVGuide, ha rilasciato qualche succulento spoiler riguardante il futuro di una delle coppie più contestate del Medical-Drama.

Interrogato sulla possibilità che la convivenza possa portare qualche sconvolgimento nella relazione "Jaggie", l'attore ha così risposto:

"Un conto è parlare di convivenza, un altro metterla in pratica. Essere intrappolati in spazi ristretti metterà Jackson e Maggie a dura prova! Non posso dire molto, ma vedremo come questa pressione potrebbe, potenzialmente, danneggiare la coppia. Ne hanno passate davvero tante insieme e la convivenza è un grosso passo avanti, ma comporta anche dei problemi: Maggie non potrà più rifugiarsi da Meredith e qualunque discussione dovrà essere risolta sul momento.

È davvero un banco di prova importante per entrambi, soprattutto per Maggie e la sua naturale propensione a scappare dai problemi."

Il triangolo Amelia-Owen-Teddy protagonista del finale di stagione

Appurato che la convivenza tra Jackson e Maggie non sarà per nulla semplice, Jesse Williams si è poi concentrato sugli ultimi due episodi della quindicesima stagione di Grey's Anatomy regalando qualche spoiler aggiuntivo rispetto alla trama già rilasciata dalla ABC qualche giorno fa.

In particolare, l'attore si è concentrato su tre personaggi: Amelia, Owen e Teddy

Queste le sue dichiarazioni:

"Sono davvero entusiasta del triangolo formato da Amelia, Owen e Teddy. Abbiamo girato un po' di scene interessanti con loro e credo proprio che assisteremo ad uno sviluppo della storyline davvero magnifico. E poi c'è Camilla Luddington. Con la sua interpretazione ha davvero spaccato in questa stagione, non serve dire quanto sia brava nel portare il suo ruolo su un livello molto alto.

È stata superlativa nel gestire l'immane quantità di emozioni che l'hanno investita. "

Un finale di stagione che non deluderà i fan è dunque in arrivo il 16 Maggio sulla ABC.