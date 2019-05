Nella puntata andata in onda ieri sera di Un posto al sole abbiamo visto che Filippo e Roberto hanno parlato a fondo con Leonardo per capire cosa sia realmente accaduto a Tommaso mentre Guido si è rivolto a Niko per ottenere il pagamento arretrato dell'affitto da parte di Cinzia. Detto ciò, ecco cosa vedremo nelle puntate in onda la prossima settimana fino al 17 maggio in cui, come ci rivelano le anticipazioni, saranno protagonisti Vittorio, Alex ed Anita.

Anticipazioni Upas al 17 maggio: il triangolo della gelosia

Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole dal 13 al 17 maggio ci raccontano che Vittorio ed Alex, ormai una coppia, dovranno affrontare la prima prova per capire se la loro relazione è davvero solida. Vedremo infatti che mentre i due si troveranno a Caffè Vulcano arriverà la bella Anita con grande gioia del giovane Del Bue. Ciò ovviamente non farà piacere ad Alessandra che piomberà nuovamente in uno dei suoi momenti di frustrazione.

In seguito Silvia dirà ad Anita che il suo ex ed Alex si sono fidanzati per cui la rossa cercherà di mettere i due in soggezione chiedendo loro particolari anche intimi.

Il figlio di Guido deciderà però di stare al gioco ed inviterà la Falco a mangiare insieme a loro. Alex non ne sarà per nulla felice ma non si opporrà. Al termine della cena, Anita andrà via e i due ragazzi finalmente resteranno da soli. Alessandra, però, sarà molto contrariata e non riuscirà a perdonare Vittorio che vorrà baciarla.

L'indomani Silvia, vedendo la sua nuova cameriera triste, la spronerà a non arrendersi e a lottare per il suo amore. Vittorio capirà così che la sua fidanzata non è poi così arrendevole come credeva e alla fine i due finalmente si lasceranno rapire dalla passione.

Roberto e il dolore per la morte di Tommaso

Nella puntata di ieri abbiamo visto che Leonardo ha raccontato a Filippo e Roberto che Tommaso finse di aver perso un grosso quantitativo di droga.

Gli spacciatori, però, si accorsero delle sue bugie e picchiarono entrambi malamente. Durante il pestaggio, poi, il Sartori riuscì a fuggire ma uno dei loschi uomini gli sparò alle spalle uccidendolo. Leonardo, quindi, sfruttando la grande somiglianza con l'amico si finse Tommaso e chiese agli spacciatori di non ucciderlo in quanto suo padre era un uomo molto facoltoso e avrebbe potuto pagare un grosso riscatto. Filippo e Roberto, poi, grazie alle indicazioni di Leonardo hanno potuto constatare che il loro caro è realmente morto in quanto entrambi si sono recati all'obitorio dell'ospedale per riconoscere il suo cadavere.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Roberto sarà sempre più schiacciato dai sensi di colpa e cercherà un modo per riconciliarsi con quel figlio che non volle mai riconoscere. Inoltre Ferri starà sempre peggio anche perché scoprirà un lato di Tommaso che non avrebbe mai immaginato. Infine dopo Filippo anche l'imprenditore tornerà a Napoli e, mentre il figlio avrà una lieta notizia, lui vivrà malissimo per i sensi di colpa. Nemmeno la visita di Marina lo aiuterà a riprendersi.