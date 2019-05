Al "Festival della Tv e dei nuovi media" di Dogliani (provincia di Cuneo) è intervenuta Antonella Clerici, la quale ha parlato prevalentemente della sua carriera televisiva ma anche della sua grande passione per la cucina che ha sempre provato a trasmettere anche attraverso i suoi programmi.

A tal proposito, la conduttrice lombarda ha svelato che, quando propose a Giorgio Gori di portare a Mediaset un format sulla cucina, questi le rispose che non era per niente d'accordo, ed ora paradossalmente si ritrova con la cognata (Benedetta Parodi) che domina la scena televisiva proprio con questo genere di trasmissione.

Antonella Clerici svela che Gori era contrario agli show sulla cucina

Nel corso del suo intervento al "Festival della tv e dei nuovi media", la Clerici ha raccontato che qualche anno fa contattò Giorgio Gori per chiedergli di preparare uno show incentrato sulla cucina. Tuttavia, l'ex direttore di Canale 5 all'epoca rigettò la sua idea, dicendole che un programma di questo tipo non avrebbe mai potuto funzionare, ed oggi paradossalmente "ha la cognata che impazza", riferendosi ovviamente a Benedetta Parodi, sorella di Cristina, a sua volta moglie del sindaco di Bergamo.

Piuttosto amareggiata, l'ex padrona di casa de "La Prova del Cuoco" ha aggiunto che se all'epoca la sua proposta fosse stata accettata: "Ora avrei comprato mezza Roma".

In merito alla sua passione per il cibo, la conduttrice l'ha definita "quasi sessuale", ritenendo che chi non è in grado di destreggiarsi bene ai fornelli non sappia nemmeno fare altre cose.

Il volto noto della Rai si è soffermato anche sul Festival di Sanremo, affermando che molti colleghi si rifiutarono di condurlo insieme a lei, e che diversi cantanti preferirono non presentarsi in gara perché ritenevano che sapesse "troppo di sugo" e che fosse eccessivamente pop per la kermesse canora. E così, quando ha appreso degli ottimi ascolti ottenuto dal suo Festival, per lei la soddisfazione è stata ancora più grande.

'Portobello non è stato un successo'

Il discorso poi è scivolato su "Portobello", e in questa circostanza Antonella Clerici ha detto che spesso si fa presto a definire una trasmissione un successo, ma in realtà con la riproposizione di questo show non ha ottenuto i risultati sperati.

"Scelgo sempre con la pancia, d'istinto", ha rivelato l'ex presentatrice di "Ti lascio una canzone", riconoscendo di aver commesso un errore nel momento in cui ha voluto rilanciare lo storico programma di Enzo Tortora.

Infatti, fin dalle prime battute della trasmissione, si è resa conto che c'era qualcosa che non funzionava, che si trattata di un'idea ormai superata se confrontata con i format della televisione attuale: "Tutti i programmi contenevano già Portobello", ha chiosato la Clerici.

La presentatrice ha concluso la sua lunga intervista dicendo di considerarsi una persona normale che però ha un lavoro eccezionale e che ama stare a contatto con le persone.

Per spiegare ancor meglio il suo pensiero, ha fatto un paragone con Laura Pausini, la quale le ha confessato che quando esce per fare shopping indossa una parrucca per non farsi riconoscere, mentre lei non ha questo problema perché: "A me non dà fastidio se la gente mi ferma".