All'interno della casa del Grande Fratello 16 si continua a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, tra i personaggi più discussi di questa edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso. I sospetti sulla presunta omosessualità del ragazzo sono stati avanzati in un primo momento da Cristian Imparato, il quale non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del modello e, nonostante la secca risposta negativa di Michael, continua a portare avanti la sua battaglia, speranzoso di poterlo conquistare al più presto.

Cristian vuole conquistare Michael Terlizzi al GF 16

Le ultimissime di gossip che arrivano dalla casa del GF 16 rivelano che Cristian non ha alcuna intenzione di 'gettare la spugna' e anche durante uno degli ultimi confronti in casa con Guendalina Canessa, ha ribadito il suo intento di voler conquistare il cuore dell'aitante Michael che sembra aver fatto colpo su di lui.

Grande Fratello 16, Cristian Imparato vuole conquistare Michael

Il cantante ha ammesso che in casa si frena nei confronti di Terlizzi, perché nota che da parte sua c'è un certo distacco, tuttavia ci sono stati dei segnali che lo lasciano ben sperare. Cristian, infatti, ha tirato in ballo il bacio a stampo che recentemente si è scambiato in casa con Michael, il quale non lo ha lasciato indifferente. 'Se voglio conquistare una cosa, devo farlo step by step', ha dichiarato Imparato parlando con la Canessa.

E poi Cristian ha ribadito che secondo lui c'è un qualcosa della vita privata di Michael che ancora non è venuto fuori e che forse difficilmente lascerà emergere durante questa sua partecipazione al Grande Fratello. 'E' giusto spronarlo in senso positivo, perché lui è molto sensibile', ha chiosato Cristian, il quale poi ha chiesto consiglio a Guendalina.

Pubblicità

'Lui è terrorizzato', sostiene Guendalina

E la risposta della Canessa non si è fatta attendere. L'ex protagonista del Grande Fratello, infatti, ha ribadito il concetto secondo il quale anche per lei Michael starebbe nascondendo la sua omosessualità all'interno della casa. Tra l'altro Guendalina ha dichiarato che alcuni suoi amici fidati le avrebbero 'assicurato' che in realtà Terlizzi sarebbe omosessuale, solo che non lo dichiara apertamente e quindi in pubblico.

A proposito di questo, la Canessa ha rivelato che anche fuori dalla casa del GF 16 si chiacchiera molto di questo argomento, ma per lei queste non sarebbero soltanto chiacchiere e quindi ci sarebbe anche un fondo di verità in tutta la vicenda. 'Mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa', ha aggiunto Guendalina facendo poi un discorso generale dove parlava di alcuni suoi amici gay che, prima di confessarlo apertamente, hanno dovuto combattere contro i pregiudizi di 'genitori bigotti'.