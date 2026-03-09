Un nuovo reality targato Amazon sta per arrivare ed è quello che è stato registrato lo scorso autunno e del quale si è parlato molto sui social. Oggi, 9 marzo, Helena Prestes e tanti altri personaggi famosi hanno dato un piccolo indizio su quello che accadrà a The fifty: la modella ha cambiato la sua immagine del profilo Instagram e lo stesso hanno fatto Edoardo Tavassi, Matteo Diamante e tanti altri vip. Stando a quello che è emerso, nel programma si dovrebbero sfidare due squadre: le volpi da un lato e i leoni dall'altro.

La mossa social che incuriosisce

Manca poco al ritorno in tv di Helena: dopo una serie di ospitate in coppia con il fidanzato Javier, la modella sta per debuttare nel cast di un nuovo reality di Amazon.

Qualche mese fa, infatti, Prestes e molti altri personaggi noti hanno registrato le puntate che saranno caricate a breve su Prime Video, ma già in queste ore sono trapelati alcuni indizi sul format.

Il 9 marzo molti Vip hanno sostituito la loro immagine del profilo Instagram o con l'emoji di una volpe o con quella di un leone: questo fa pensare che a The fifty potrebbero essere divisi in due squadre rappresentate proprio dagli animali appena citati.

La reazione dei fan di Helena

Da alcune ore, dunque, la foto del profilo Instagram di Helena è quella di una volpe proprio come Matteo Diamante, Edoardo Tavassi e Imma Battaglia (Antonella Moselli e Federico Fusca, invece, hanno un leone).

"Che bel buongiorno", "Finalmente la rivedremo in tv", "Sta arrivando The fifty", "Quindi saranno divisi in due squadre", "Non vedo l'ora di scoprire cosa ha combinato", "Curiosità a mille", "Vogliamo sapere di più", si legge su X in queste ore.

La conferma di Deianira Marzano e gli spoiler

Anche Deianira Marzano ha confermato che questa mossa social di Helena è collegata a The fifty: "Questa cosa la faranno tutti i personaggi che hanno partecipato a questo nuovo reality".

Nei mesi scorsi, inoltre, sul web si è vociferato anche della presenza di Shaila Gatta nel cast e dell'intesa che avrebbe ritrovato con Prestes dopo gli scontri nella casa del Grande Fratello.

Per il momento, però, la ballerina non ha ancora cambiato la sua immagine del profilo e i fan si stanno domandando il perché.