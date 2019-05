Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful, relative alle puntate in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019. La telenovela americana, in onda su Canale 5 a partire dalle 13,40, riserverà nuovi colpi di scena. Dopo che Steffy ha lasciato libero Liam, il giovane Spencer si è deciso finalmente a chiedere ad Hope di sposarlo.

Mentre fervono i preparativi delle nozze, la giovane Logan chiederà a Steffy di presenziare alla cerimonia, gettando la Forrester nel panico. Zoe, intanto, è stata assunta come modella alla Forrester Creations, mentre Katie e Thorne continuano a frequentarsi e proprio mentre si accingono a passare una serata romantica insieme, verranno interrotti da Bill.

Beautiful, spoiler al 1 giugno: Liam e Hope pronti alle nozze

Le anticipazioni relative alle nuove puntate di Beautiful in onda la prossima settimana su Canale 5, vedranno Ridge orgoglioso della scelta di Steffy, anche se è preoccupato per il futuro della figlia.

Beautiful, trame al 1 giugno: Hope invita Steffy al suo matrimonio con Liam

Liam e Hope, dopo aver apprezzato il gesto di apertura della Forrester nei confronti della loro unione, le promettono che includeranno lei e Kelly nella loro famiglia. Sally e Katie, in compagnia dei rispettivi fidanzati, passano una giornata al Bikini bar. Katie e Thorne in seguito, in procinto di passare una serata romantica insieme, verranno interrotti da Bill che riporterà a casa il figlio Will, ansioso di stare con la mamma. Continuano nel frattempo i preparativi per le nozze di Hope e Liam e quest'ultimo chiederà al fratello Wyatt di fargli nuovamente da testimone.

Nelle prossime puntate vedremo inoltre che, tra Thorne, Katie e Bill, vi saranno le prime discussioni in merito all'ultimogenito del magnate, con la Logan che accuserà l'ex marito di aver trascurato il figlio per rincorrere le sue ossessioni.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 26 maggio al 1 giugno: Steffy sconvolta dall'invito di Hope

Dopo aver chiuso definitivamente con Liam, Steffy si getterà nel lavoro e proporrà alla Forrester Creations di valorizzare i meriti delle donne.

Zoe, intanto, assunta come modella da Thorne, abbraccerà Xander, ringraziandolo per il suo appoggio. Tra i due scatterà anche un bacio, mentre le anticipazioni sui nuovi episodi, vedranno Hope chiedere a Steffy di partecipare alla cerimonia nuziale. La Forrester sarà sconvolta dalla proposta della Logan, non riuscendo a capire come Hope possa aver pensato che la cosa le avesse potuto far piacere. La scelta di Hope di invitare Steffy al matrimonio non sarà condivisa né da Ridge né da Brooke.

Anche Taylor, venuta a sapere del fatto, sarà contrariata, ma Steffy riuscirà a calmarla, chiedendole di supportarla in questo momento così difficile per lei.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 maggio al 1 giugno su canale 5, nel consueto orario delle 13,40.