Venerdì 24 maggio su Canale5 alle 21:25 andrà in onda l'ultima puntata dell'ottava edizione di Ciao Darwin- Terre desolate. Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in queste puntate ha visto tante categorie sfidarsi tra di loro per aggiudicarsi la vittoria nel gioco.

Nella scorsa punta i vincitori furono il mondo della Tv capitanati da Paola Perego, con molti personaggi noti tra i concorrenti come Alessandro Cecchi Paone, Karina Kascella, l'Uomo Gatto ed Allegria e tanti altri. Il mondo della Tv ha trionfato contro il mondo del Web che invece ha avuto come capitani Il Pancio ed Enzuccio ed ha visto tra i concorrenti Follettina Creation, Lilly Meraviglia, Riccardo Dose, Matt&Bise, Il Signor Distruggere e tanti altri.

Ciao Darwin 8, il 24 maggio sarà sfida tra umani contro mutanti

Nella scorsa puntata inoltre al posto di Madre Natura è stato il modello italiano Filippo Melloni a rappresentare il creatore di tutto ovvero Padre Natura.

La scorsa puntata inoltre è stata la prima registrata dopo il grave incidente che ha colpito Gabriele Marchetti, l'uomo ha riportato gravi lesioni e rischia la paralisi dopo la caduta dai "rulli rotanti", per questo motivo durante la prove del Genodrome i "rulli rotanti" sono stati rimossi e al loro posto ci fu un'altra prova che consiste nel rimanere il più possibile attaccati ad una parete.

'Umani' contro 'Mutanti'

Questa settimana la sfida sarà tra "Mutanti" e "Umani" i primi rappresentano le persone che hanno fatto ricorso da interventi di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto fisico, mentre gli altri rappresentato persone che al contrario non hanno mai fatto alcun intervento per migliorarsi, che sono quindi al naturale. I capitani saranno per i "mutanti" Rodrigo Alves, modello brasiliano che subito molti interventi chirurgici per modificare il suo aspetto infatti è noto come il Ken Umano, ed ha partecipato a molti programmi di Barbara D'Urso come Pomeriggio5 e DomenicaLive.

La categoria degli "umani" invece avrà come suo capitano Claudia Ruggeri, nota per essere la Miss Claudia di 'Avanti un altro' ed è anche la cognata di Paolo Bonolis in quanto fidanzata con Marco Bruganelli fratello della moglie del noto conduttore.

I concorrenti anche in questa puntata dovranno affrontare diverse prove per vincere la puntata, prove che vanno dalla Macchina del Tempo a quella di Coraggio, e poi il Dibattito, il Defilé e i Cilindroni.

La prova del Genodrome ci sarà ma ha subito delle modifiche dopo l'incidente successo nelle scorse settimane. Infine questa settimana ritornerà Madre Natura anche se non è stato svelato chi sarà la modella che la impersonerà, ed ad affiancare Paolo Bonolis nella conduzione ci sarà come sempre Luca Laurenti.