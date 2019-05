Ieri 17 maggio è giunta al termine la terza stagione della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' che riesce a incuriosire i milioni di telespettatori italiani. I fan hanno sottolineato sui social il dispiacere per la conclusione; tuttavia, si tratta di un arrivederci, come annunciato nelle scorse settimane.

Pubblicità

Pubblicità

I vertici della Rai hanno deciso di confermare per altri due anni la saop, a dimostrazione del grande riscontro ottenuto in termini di ascolti. Non sono mancati i ringraziamenti degli attori che hanno sentito nel corso di quest'annata l'affetto del pubblico. L'attore bolognese Giorgio Lupano ha voluto ringraziare le persone sulla sua pagina di Instagram attraverso questo post nel quale ha scritto: "Arrivederci a ottobre, e grazie a tutti dai cattegaris che ancora aspettano una gioia".

Giorgio Lupano parla della soap Il paradiso delle signore

L'ultima puntata de Il paradiso delle signore daily ha regalato tante gioie con un finale ricco di sorprese. Lupano ha pubblicato una foto insieme con la collega Enrica Pintore che ha risposto al post dell'attore con queste parole: "Grazie per averla pubblicata, non vedevo l'ora di ricordare in che condizioni fossi alla festa".

La poliedricità dell'attore bolognese

Non sono mancati i commenti delle fan che hanno sottolineato l'affetto nei confronti del prodotto televisivo e per i personaggi di Luciano e Clelia.

Pubblicità

Giorgio Lupano ha dimostrato la sua poliedricità nel corso di questi anni grazie alla capacità di mettersi a confronto con qualsiasi tipo di personaggio. Il ruolo del ragioniere Cattaneo si è rivelato fondamentale nella carriera di Lupano, che si divide tra teatro e televisione. Il palcoscenico è una passione alla quale non vuole rinunciare l'attore, nonostante i tanti impegni televisivi.

L'affetto delle fan nei confronti della soap

La storia quasi impossibile lascia con l'amaro in bocca, ma il ragioniere ha avuto il merito di salvare la vita della capocommessa e del figlio.

Tanti fan hanno lasciato commenti carichi di commozione sui social: le lacrime di Luciano sono state definite "di una tenerezza sconvolgente". Il post di una delle ammiratrici dell'attore è stato condiviso da molti: "Grazie per le emozioni che ci dai, sei magnifico".

Lupano ha dato appuntamento ai tantissimi fan al mese di ottobre, quando verrà mandata in onda la quarta stagione de Il paradiso delle signore; ad agosto infatti, avranno inizio le riprese del prodotto televisivo.

Pubblicità

Nonostante ciò, 'Tv sorrisi e canzoni' non ha dato per certa la partecipazione dell'attore ma, dopo il suo post, si avvicina la possibilità di rivederlo nei panni del ragioniere.