Le vicende di Beautiful continueranno ad intrattenere i fans di Mediaset. Nelle nuove puntate, trasmesse da domenica 26 maggio al 1° giugno, Xander bacerà la rivale di Emma, mentre Sally avrà un alterco con Katie e Thorne. Infine Hope farà una richiesta che provocherà molto dolore a Steffy.

Beautiful: Xander si avvicina a Zoe

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in programma da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, svelano che Xander prenderà le parti di Zoe, tanto da renderla entusiasta della sua decisione.

A tal proposito, la giovane ringrazierà lo stagista, che lavora con lei alla Forrester Creations. I due addirittura trascorreranno un pomeriggio insieme, dove Xander si dimostrerà molto affettuoso nei confronti di Zoe. Per questo motivo quest'ultima spererà che il ragazzo dimentichi Emma per lei.

Liam e Hope liberi di amarsi

Ridge, nel frattempo, sarà molto in ansia per il destino di sua figlia. Steffy, infatti, deciderà di restare da sola ed occuparsi personalmente di Kelly.

Beautiful, trame al 1° giugno: Hope invita Steffy alle sue nozze, Xander tradisce Emma

Tuttavia, lo stilista apparirà entusiasta per la decisione della Forrester di non convolare più a giuste nozze con Bill. Intanto Xander si avvicinerà sempre di più a Zoe, tanto da arrivare a baciarla sulla bocca. Steffy, invece, confermerà di essersi separata dallo Spencer. Liam e Hope, a questo punto, saranno di liberi di vivere il loro amore alla luce del sole. Inoltre la coppia apprezzerà moltissimo il gesto di altruismo di Steffy. La Forrester, infatti, ha deciso di mettersi da parte e permettere al figlio di Bill di fare da padre al bambino che aspetta la Logan. Infine la coppia ammetterà di nutrire un profondo rispetto nei confronti della nipote di Eric.

Sally contro Katie e Thorne

Stando alle trame di Beautiful, si evince che Steffy si getterà a capofitto nel suo ruolo di madre e nei nuovi impegni professionali. Intanto Katie e Sally insieme ai rispettivi fidanzati avranno un vivace incontro al bar. La Spectra, in particolare, si distinguerà per essere molto schietta. Infatti darà il suo parere sulla storia d'amore nata da poco tra la sorella di Brooke e Thorne. Ma la coppia non sembrerà scalfita da tale giudizio.

Steffy, invece, avrà grandi ambizioni per la Forrester Creations. Infatti gradirebbe che l'azienda di famiglia investisse maggiormente sul lavoro svolto dalle donne.

La proposta di Hope spiazza la Forrester

Katie e il Forrester trascorreranno una piacevole serata, dove il loro rapporto dimostrerà di essere sempre più solido. A tal proposito, i due decideranno di continuare la serata in casa della Logan. Peccato che la notte di passione sia interrotta sul nascere dall'arrivo di Bill ed il figlio Will. Proprio quest'ultimo esprimerà il desiderio di stare con la mamma.

Nel frattempo Liam chiederà al fratello di fargli da testimone mentre Hope domanderà a Steffy di partecipare al suo matrimonio. Una richiesta che scioccherà la povera Forrester. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.